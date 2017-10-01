На сгоревших складах под Винницей продолжаются одиночные взрывы боеприпасов

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КИЕВ, 1 окт — РИА Новости Украина. В Винницкой области в районе Калиновки нет открытых очагов возгорания, однако наблюдается одиночная детонация боеприпасов, сообщает пресс-служба ГСЧС. Погибших в результате взрывов боеприпасов нет.

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"Информации о погибших в результате чрезвычайной ситуации не зарегистрировано. По оперативной информации травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что возобновлено газоснабжение 11 тыс. 983 абонентам.

Также было обследовано на наличие взрывоопасных предметов 7800 га территорий в 5 населенных пунктах (в Калиновском районе — 3, в Винницком — 2). Всего в ходе проведения работ по гуманитарному разминированию было выявлено 439 взрывоопасных предметов, разбросанных взрывами.

Кроме того, сообщается, что 2 октября планируется восстановить учебно-воспитательный процесс в дошкольных и образовательных учреждениях.

Во вторник вечером на складах в Калиновке сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". В среду вечером пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. По данным местных властей, эвакуированные жители уже вернулись домой.