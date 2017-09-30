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    Происшествия

    В Запорожье "титушки" напали на участников Фестиваля равенства

    (обновлено: )23841
    Несмотря на действия группы молодых людей, Фестиваль равенства все-таки начался. По состоянию на 18:05 "радикалы вернулись, но стоят через дорогу от здания, где проходит фестиваль".
    Нападение на Фестиваль равенства в Запорожье, 30 сентября 2017
    061.ua

    КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Молодые люди спортивного телосложения напали в центре Запорожья на участников Фестиваля равенства, в котором принимают участие люди нетрадиционной ориентации, есть пострадавшие и задержанные, передает УНИАН.

    Фестиваль должен был стартовать в 16.00 на центральной площади областного центра. Однако накануне его открытия появились парни, которые затеяли драку с гостями и участниками мероприятия.

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    "По сообщению организаторов Фестиваля равенства, пострадали несколько человек, их госпитализировали. При этом организаторы заявляют, что неизвестные распылили слезоточивый газ — около 200 человек в масках блокируют вход на фестиваль и периодически вступают в драку с его участниками", — сообщает агентство.

    061.ua
    Нападение на Фестиваль равенства в Запорожье, 30 сентября 2017

    По его данным, на данный момент на месте происшествия работает полиция, о точном количестве пострадавших и задержанных не сообщается. Организаторы мероприятия просят гостей фестиваля пока не приходить на него.

    При этом в полиции Запорожья сообщили о задержании нескольких человек, которых отвезли в отделение полиции. Также полиции известно об одной пострадавшей девушке, которой понадобилась медицинская помощь.

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    По словам одной из организаторов фестиваля Яны Сасиной, в результате столкновения пострадали две девушки — их госпитализировали, при этом задержали порядка 20 человек. "В данный момент к месту проведения Фестиваля равенства продолжают прибывать так называемые титушки (провокаторы)", — добавила она.

    В свою очередь местное издание 061 сообщает со ссылкой на очевидцев, что парней в балаклавах организованно привезли на автобусе.

    Организаторы сообщают: "Радикалы напали на гостей фестиваля. Группой, били руками и ногами. Приехала скорая. Говорят будут госпитализировать. Полиция задержала несколько человек, остальные убежали".

    Фестиваль равенства в Запорожье/Facebook, 30 сентября 2017

    После ряда столкновений фестиваль все-таки начался.

    061.ua
    Начало Фестиваля равенства в Запорожье, 30 сентября 2017

    По состоянию на 18:05, согласно сообщению, "радикалы вернулись, но стоят через дорогу от здания, где проходит фестиваль, странно, что их не задерживают".

    061.ua
    Нападение на Фестиваль равенства в Запорожье, 30 сентября 2017

    По информации "Радио свобода", задержаны семь человек.

    Фестиваль равенства — это мероприятие, цель которого поговорить о том, что права всех людей равны — и людей с ограниченными возможностями, и представителей ЛГБТ, а также всех национальностей и народов. Также на фестивале поднимаются вопросы насилия в семьях, гендерной дискриминации и т.д. 

    Аналогичные акции проходили и в других городах Украины и часто сопровождались столкновениями.

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