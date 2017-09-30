Латвия поддержала новый закон Украины об образовании

КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Министр образования и науки Латвии Карлис Шадурскис назвал понятными действия Украины в языковом вопросе в контексте нового закона об образовании, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Верховная Рада во вторник, 5 сентября, одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. Закон вступил в силу в четверг, 28 сентября.

"Шаги Украины по обеспечению условий для изучения государственного языка в системе образования понятны", – заявил Шадурскис в Риге в ходе встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

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Латвийский министр на примере своей страны подчеркнул важность создания предпосылок для получения учащейся молодежью знания государственного языка. По словам Шадурскиса, это позволяет избежать дискриминации на рынке труда.

МИД Украины Встреча Павла Климкина и министра образования Латвии Карлиса Шадурскиса

Как сообщается, во время встречи Климкин ознакомил латвийского министра с основными положениями закона Украины "Об образовании". Стороны также подписали межправительственное соглашение в сфере образования, науки, молодежи и спорта.

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Как сообщалось, Венгрия обратилась с жалобой в международные организации в связи с принятым ранее Верховной Радой Украины законом об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинства в Украине.