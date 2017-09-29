Украина – не Европа. Реформа образования как шаг к большой крови

Платон Беседин, писатель, публицист – для РИА Новости Украина

Начну с нескромного реверса. В декабре 2013 года вышла моя статья "Это ваша кровь, много и зря". На киевских улицах разгорался Евромайдан, но основные события были еще впереди. Тогда я написал, что понимаю тех, кто выходит протестовать, понимаю их стремление в Европу. Но будет ли этот собственно поход в Европу? И не окажется ли так, что новые старые люди предадут самые благородные, самые искренние порывы украинцев?

А кроме прочего в той же статье я предсказал отделение Крыма и Донбасса от Украины. Не "злое ухо", но очевидность.

Сейчас мы видим, что "Украина – це Европа" – это миф, становящийся все более кощунственным. Разговоры о том, что украинцы идут по европейскому пути – сказки для тех, кто не может позволить себе безвиз. И скандальная реформа образования – тому явное свидетельство, лакмус.

Правительство Украины решило существенно ограничить изучение языков нацменьшинств. Цель данной инициативы очевидна: создать не политическую украинскую, а украинскую этническую нацию. Отформатировать всех по одному стандарту – такая новая украинская матрица, и Порошенко в роли агента Смита. Добавьте сюда переписанные учебники истории, где отдают дань воинам УПА и рассказывают о 24 войнах с Россией – получите полную картину. Убийственную.

С русским языком в данном случае все понятно, хотя как 25 миллионов человек могут быть нацменьшинством? Но именно под маскировочные искры войны с Россией и вводятся эти ограничения, больше похожие на инквизиторские меры. Однако под образовательную реформу угодили, к примеру, венгерский и румынский языки, а людей, желающих изучать их в той же Западной Украине, достаточно. О чем думали господа власть имущие?

На Украину в Европе сегодня смотрят как на государство, отставшее от западного мира на пару десятков лет не только в экономическом и социальном, но и в интеллектуальном развитии. В то время, как ЕС лоббирует политику толерантности и открытости, выстраивая свободное мультикультурное общество, Украина, наоборот, старается создать этническое государство, марширующее с факелами и портретами Бандеры. Кому в Европе это в принципе может понравиться?

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При этом нам все время говорят, что у нового украинского правительства есть западные кураторы. Допустим, что это так. Выходит, новая реформа образования – часть реализуемого плана, созданного на Западе? То есть, это планомерное и сознательное стремление превратить Украину в этническую резервацию, где людей постараются "отформатировать" по национальному признаку?

Мы ведь уже проходили это двадцать с лишним лет. Мало Донбасса и Крыма, хотим поиграть с Закарпатьем и Прикарпатьем? Или люди, поставленные в правительство, намеренно раскалывают страну? Тогда это называется диверсией, и в военное время – его же провозгласил Порошенко? – за такое расстреливают.

Или это тупо банальная глупость? Тут я вспоминаю фразу немецкого богослова Дитриха Бонхеффера, борца с фашизмом: "Глупость – еще более опасный враг добра и созидания, чем злоба". Глупец ведь не разрушает себя, не терзает, он априори уверен в собственной правоте. И, наверное, люди, придумавшие эту идиотскую реформу (сколько еще таких глупых реформ было и будет?), очень радуются своему уму и сообразительности.

Но главный вопрос: какая польза от реформы образования самим украинцам? Сомневаюсь, что Иванов из Николаева или Сабо из Ужгорода будут счастливы от изучения сугубо украинского языка. К слову, языка, который еще не вполне устоялся, который сам в зависимости от времени и места принимает разные вариации, обрастая и мадьярскими, и румынскими, и, понятное дело, русскими словами. Навязывать такой язык – это самоубийство для нации, а то, что самовлюбленные дурни будут пропагандировать именно видоизмененный украинский язык, я не сомневаюсь, потому что их собственный уровень знаний донельзя печален.

И вот люди начнут изучать сугубо украинский язык. Это вызовет недовольство и еще большее брожение в стране. Непонимание, переходящее в страх и агрессию по отношению друг к другу. Вместе с канонизацией воинов УПА и прочей националистической галиматьей это приведет к радикализации ситуации. Тут и без "злого уха" все очевидно.

После торжества Евромайдана надежда, пусть и маленькая, на то, что Украина встанет на нормальный европейский путь, еще теплилась. Теперь ее нет и быть не может. Украина усилиями людей, пришедших к власти благодаря воле простых украинцев, превращается в средневековое националистическое образование, чьи манифесты и ценности полностью противоречат европейским.

Киев стремится – по глупости или в виде диверсии – к образованию в центре Европы резервации, которая в дальнейшем станет источником проблем для всего континента.

Свой текст "Это ваша кровь, много и зря", упомянутый мной в начале, в декабре 2013 я закончил, обращаясь к украинцам, так: "Хоть раз вы можете поручиться за результат? Здесь и сейчас. Не снимая ответственности. Больше нет прав на ошибку. Ответьте. Себе, мне, Украине. Ответьте в перерывах между тем, как будете лить кровь, свою и чужую. Лить много и зря".

Сегодня я вижу, что ответа ждать не приходится. А вот кровь наверняка будет. Много и зря. Опять зря.

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