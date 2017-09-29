Закон об образовании: бомба замедленного действия

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Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Языковой вопрос остается крайне болезненным в Украине в условиях двуязычного общества. Новый украинский закон "Об образовании" и без того лишь усугубил ситуацию, вызвав взрыв негодования не только в Украине, но и в мире. Последние считают, что закон нарушает права нацменьшинств в Украине.

По скромным подсчетам, например, на территории нашей страны находится около 150 тысяч этнических венгров, а кроме них около 180 тысяч болгар, до 400 тысяч румын.

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Митинг в Черновцах и обращение к президенту

Накануне в четверг в Черновцах под генконсульством Румынии состоялся митинг с требованием "не спекулировать на языковом вопросе".

Около 100 активистов, волонтеров и участников АТО приняли участие в митинге. Они прошлись по центральным улицам города с лозунгом "Наше государство — наши законы".

"Участники акции призвали представителей румынских нацменьшинств Черновицкой области не спекулировать на теме языкового вопроса, который возник после принятия Верховной Радой Украины закона "Об образовании", — говорится в сообщении.

Также активисты подготовили обращение к генконсулу Румынии в Черновцах Элеоноре Молдован. Но к активистам так никто и не вышел.

Перед этим 21 сентября Закарпатский облсовет обратился к самому президенту Петру Порошенко.

"По нашему мнению, нарушаются конституционные права лиц (в законе — Ред), принадлежащих к национальным меньшинствам, на обучение на родном языке (…) Нормативными положениями статьи 7 Закона нарушается ряд прав и свобод, предусмотренных и гарантированных Конституцией", — говорилось в обращении.

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Что говорят в Украине

Изначально в Минобразования Украины заявили, что не согласны с критикой в свой адрес. В ведомстве утверждают: у нового закона нет никаких противоречий с Конституцией и Европейской хартией региональных языков или языков меньшинств.

После волны негодования в мире, в МОН заверили, что уточнят языковые положения в новой редакции закона. При этом глава Минобразования Лилия Гриневич пообещала не закрывать школы с обучением на языках нацменьшинств.

"Сегодня были сняты мифы, которые были созданы вокруг этой языковой статьи (в законе "Об образовании" — Ред.), в частности миф о том, что мы будем закрывать школы с языками нацменьшинств. Сегодня в Украине функционируют 75 общеобразовательных учебных учреждений с обучением на румынском языке. Все эти учреждения будут продолжать работу", — заявила Гриневич.

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По ее словам, языковые нормы будут направлены на экспертизу в Венецианскую комиссию. Министр ожидает положительные выводы по скандальной "языковой статье" через 1-2 месяца.

Реакция Порошенко

Несмотря на волну негодования в мире, пять стран ЕС раскритиковали новый закон, который, по их мнению, нарушает права нацменьшинств. В Венгрии назвали закон "позором", а в России — "актом этноцида русского народа". Высказали разочарование и в Совете Европе.

Наконец-то высказался насчет нового закона "Об образовании" и президент Петр Порошенко. По его словам, Киев может учесть замечания европейских партнеров и выводы комиссии Совета Европы при принятии в новой редакции закона о среднем образовании.

"Я хочу отметить, что результаты экспертизы и этой дискуссии, результаты переговоров с нашими европейскими партнерами могут быть учтены и в новой редакции закона о среднем образовании. Я уверен, что образование — это ключ к европейскому будущему Украины", — сказал Порошенко.

По его словам, благодаря этому закону статус украинского языка как государственного наполняется реальным содержанием.

"Это было одним из моих приоритетов во время избирательной кампании на пост президента – и оно сейчас очень твердо и настойчиво реализуется…Мы не могли не усилить роль украинского языка в образовании. О чем тут дискутировать? Человек, который заканчивает украинскую школу, должен уметь говорить на украинском языке", – считает президент.

"Это очень важно, когда первая леди Марина Порошенко мне с утра до вечера говорит: проект инклюзивного образования должно быть нашим первым приоритетом. У вас есть мощный лоббист даже внутри моей семьи", – сказал он, смеясь.

Однако Порошенко пообещал пристально следить, "чтобы оставался широкий простор для свободного использовании других языков, на которых говорят граждане Украины". Он заверил, что Украина обеспечит права нацменьшинств в соответствии с международными обязательствами.

Мнения

Закон вызвал неоднозначные мнения и среди экспертов. Так, политолог Руслан Бортник считает, что Порошенко стал заложником ситуации вокруг закона об образовании.

"В принципе, мне кажется, что сегодня наши политики пытаются эту тему в какой-то мере немного самортизировать, с этой целью в турне отправлена Гриневич, которая является инициатором и вдохновителем этого закона, в принципе, за этой вещью стоит "Народный фронт", а президент в какой-то мере попался в заложники этой ситуации. Он не мог не подписать, потому что боялся кризиса и конфликта с нашими правыми и радикалами. И, подписывая, он понимал, что берет на себя серьезную ответственность и критические стрелы прилетели президенту, и министру иностранных дел Украины. Не в первый раз у нашего президента проявляется такой себе "Стокгольмский синдром": Саакашвили, общественная блокада Донбасса, закон о люстрации и ранее закон о героизации наших правых…", — уверен Бортник.

При этом политолог задается вопросом, для чего вообще был принят закон.

"Потому что более 90% учеников в Украине обучаются на украинском языке, несмотря на то, что у нас треть населения – представители национальных языковых меньшинств. 9% учеников у нас обучались на языках национальных меньшинств. 750 школ, 400 тысяч учеников. То есть эти 9% по большому счету ни на что не влияли, ни на государственную образовательную политику, ни на государственную информационную политику, вместе с тем были признаком мультикультурности нашего общества, были цивилизационным преимуществом", — отмечает он.

По мнению бывшего министра юстиции Елены Лукаш, цель закона — дискриминация по языковому признаку, и сужение гарантированных прав и свобод человека. И это при том, что русский язык, в соответствии с Конституцией – это язык национальных меньшинств, пишет она у себя в Facebook.

"Для тех, кто желает учится на родном, но не украинском языке, будут созданы отдельные классы/группы (чуть не написала "отдельные гетто"), где вместе с обязательной украинской программой будет и родной язык. (ст. 7; п. 18 части 3 раздела 12 закона)", — цитирует она закон.

При этом Лукаш обращает внимание на то, что закон противоречит нормам действующего закона Украины "Про основы государственной языковой политики", где сказано:

"Во всех общих средних учебных учреждениях ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ИЗУЧЕНИЕ государственного языка и одного из региональных языков или языков меньшинств. ОБЪЕМ ИЗУЧЕНИЯ региональных языков или языков меньшинств ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ МЕСТНЫМИ СОВЕТАМИ в соответствии с законодательством об образовании с учетом распространенности этих языков на соответствующей территории".

"Закон ДЕЙСТВУЕТ, не смотря на все попытки отменить его действие, и его надо выполнять. Не так ли? Вот тут и возникает конфликт не только идей и интересов, а и норм законов. Знали ли об этом голосовавшие за лингвоцид? Знали", — задается вопросом Лукаш.

По материалам из открытых источников интернет