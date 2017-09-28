"Этноцид и позор". Мир негодует из-за украинского закона об образовании

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

По всей видимости, новый украинский закон "Об образовании", который вводит в школах тотальную украинизацию, окончательно рассорил Украину с соседями. Последние считают, что закон нарушает права нацменьшинств, ведь, например, в Украине живет около 150 тысяч этнических венгров, а кроме них около 180 тысяч болгар, до 400 тысяч румын.

Лишь США поддержали Украину, а пять стран ЕС раскритиковали новый закон.

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Однако в Минобразования Украины не согласны с критикой в свой адрес. В ведомстве утверждают: у нового закона нет никаких противоречий с Конституцией и Европейской хартией региональных языков или языков меньшинств.

Венгрия против

Поначалу с Киевом пытались решить вопрос дипломатическим путем. Сначала Венгрия обратилась в ООН с требованием провести расследование, а потом венгерский министр захотел лично обсудить новый закон с главой Минобразования Лилией Гриневич.

Когда стало ясно, что "борьба с русским духом" для Порошенко важнее, Будапешт выступил с крайне резкими заявлениями.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ответ на подписание президентом Порошенко закона пригрозил блокировать все дальнейшие решения ЕС, направленные на сближение с Украиной.

"Мы можем гарантировать, что это больно ударит по будущему Украины", — подчеркнул глава МИД.

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Решение Порошенко подписать закон Сийярто назвал "позорным".

В сообщении МИД подчеркивается, что Украина "может забыть об интеграции в Европу".

"Венгрия будет блокировать любые инициативы, выгодные Украине, в международных организациях, особенно в ЕС", — говорится в сообщении.

Кроме того, Венгрия может отозвать своего посла в Украине из-за закона об образовании, считает бывший украинский посол в Венгрии Дмитрий Ткач.

Он также сообщил, что Венгрия обратилась к ООН, ОБСЕ, Совету Европы и намерена доказывать, что Украина нарушила свои международные обязательства и внутреннее законодательство. Дипломат напомнил, что в соответствии с международным договором между Украиной и Венгрией с 1991 года, стороны согласились обеспечить равные возможности для нацменьшинств учиться на языке страны происхождения на всех уровнях обучения.

Реакция Словакии

Высказали свое беспокойство по поводу нового закона и в Словакии. МИД Словакии надеется, что Украина будет соблюдать права представителей нацменьшинств, проживающих на ее территории, на получение образования на родном языке.

"МИД Словакии заинтересован в проведении консультаций с МИД Украины и министерством образования Украины по проблематике данного закона. МИД Словакии готов использовать и иные инструменты двухсторонних (словацко-украинских) отношений, чтобы обеспечить права национальных меньшинств, и чтобы не произошло снижения существующих стандартов образования представителей словацкого национального меньшинства на Украине", — говорится в сообщении.

Совет Европы

Из-за возникшего скандала в ЕС рекомендовали Украине срочно получить экспертное заключение Совета Европы по соответствию этого документа международным обязательствам страны.

Пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген высказала разочарование тем, что закон об образовании принят без консультаций со Страсбургом.

"Языки меньшинств нужно уважать", — подчеркнул он.

В ответ министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявила, что 6 октября обсудит новый закон с генсеком Ягландом. По ее словам, для Украины чрезвычайно важно донести свою позицию.

Реакция в РФ

С самого начала негативно восприняли новый закон и в России.

В ответ Госдума РФ приняла заявление о "недопустимости нарушения фундаментального права коренных народов и национальных меньшинств Украины обучаться на родных языках".

Депутаты считают, что подписанный президентом Петром Порошенко закон "Об образовании" станет "актом этноцида русского народа" в Украине.

"Нарушается и Конституция Украины, согласно которой должно быть гарантировано право обучения на родном языке и не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод при принятии новых законов", — говорится в документе.

В свою очередь председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ Елена Сутормина считает, что принятый Украиной закон об образовании игнорирует права большей части населения, поскольку более 80% граждан Украины воспринимают русский язык как родной.

"Порошенко попирает международные нормы, впрочем как и его наставники из США. Очевидно, что в большей мере этот закон направлен именно против русскоязычных людей. Однако эту часть населения никак нельзя назвать национальным меньшинством. Более 80% граждан Украины и говорят, и думают на русском, а значит — воспринимают его как родной", — заявила Сутормина.

По ее словам, президент Украины "идет на поводу у украинских националистов".

Однако в ответ Гриневич лишь заявила, что Киев не намерен ориентироваться на замечания РФ по закону об образовании.

Польша и Румыния

С тревогой восприняли новый закон в Румынии и Польше.

"Министерство иностранных дел Румынии с беспокойством приняло к сведению принятую 5 сентября Верховной Радой Украины форму Закона об образовании, в частности статью 7, которая предусматривает образование на языках национальных меньшинств", — отмечено в сообщении МИД.

В ведомстве обратили внимание на рамочную конвенцию о защите нацменьшинств, которая предусматривает, что государства обязуются признавать право каждого лица, принадлежащего к национальным меньшинствам, обучаться на родном языке.

"Ожидаем, что права лиц, принадлежащих к румынскому нацменьшинству в Украине, будут сохранены. Подчеркиваем постоянную озабоченность румынских властей по этой проблематике", — отмечено в сообщении МИД.

Представители унионистких движений в Молдавии (выступающих за объединение с Румынией) отметили, что решение украинских властей запретить образование на румынском языке – это "удивительный и недружественный шаг".

Молдова

К критикам нового украинского закона об образовании присоединилась и Молдова. Молдавский президент Игорь Додон назвал закон несправедливым и надеется, что Украина отменит новые нормы.

Додон подчеркнул, что волнуется за общину румын и молдаван на территории Украины. По словам молдавского лидера, эта община "рискует подвергнуться денационализации".

"Новый закон об образовании, принятый Верховной Радой, приведет к отмене системы образования на родном языке для этнокультурных меньшинств в Украине… Обращаюсь к киевским властям с призывом пересмотреть свою новую политику в отношении этнокультурных меньшинств", — говорится в заявлении президента Молдовы.

Что говорят в Украине

Однако в Минобразования Украины не согласны с критикой в свой адрес. В ведомстве считают, что в новом законе "Об образовании" нет никаких противоречий.

В МОН подчеркнули, что в новом законе содержится 7 статья, которая регулирует языковые вопросы в образовании. Обучение на языках национальных меньшинств проходят обучение примерно четыре сотни тысяч детей в 735 учебных заведениях. В подобных заведениях украинский язык изучают только как предмет.

При этом, согласно информации МОН, "ученики в таких заведениях демонстрируют устойчивую тенденцию к снижению уровня и ухудшению качества школьного образования".

В то же время глава Минобразования пообещала не закрывать школы с обучением на языках нацменьшинств в связи с принятием закона "Об образовании".

"Сегодня были сняты мифы, которые были созданы вокруг этой языковой статьи (в законе "Об образовании" — Ред.), в частности миф о том, что мы будем закрывать школы с языками нацменьшинств. Сегодня в Украине функционируют 75 общеобразовательных учебных учреждений с обучением на румынском языке. Все эти учреждения будут продолжать работу", — заявила Гриневич журналистам после встречи с румынским коллегой Ливиу Попом.

Гриневич также неожиданно заявила, что Украина рассчитывает до конца осени получить положительные выводы Венецианской комиссии по скандальной "языковой статье".

"Выводы Венецианской комиссии займут 1-2 месяца как минимум. А процедура подачи составляет ориентировочно две недели. До конца осени у нас уже будет вывод Венецианской комиссии, и будем четко понимать, как мы движемся дальше", — сказала министр в Киеве в среду.

При этом Гриневич рассчитывает на положительное решение. "В основной своей базовой части он должен быть позитивным", — добавила она.

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Закон "Об образовании" в Украине вступил в силу 28 сентября.

Согласно документу, дети нацменьшинств будут учиться в старших классах исключительно на украинском языке. С 5 класса преподавание предметов на языках национальных меньшинств отменят. С 2020 года и для младших классов эту норму отменят – то есть образование в Украине станет полностью украиноязычным.

По материалам из открытых источников интернет