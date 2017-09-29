Война за власть достигла пика. Эксперты подвели итоги недели

Mikhail Palinchak/Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Принятие ставшего известным на весь мир скандального закона образовании повлечет за собой необратимые последствия. Если государства, выразившие обеспокоенность этой инициативой рано или поздно успокоятся под давлением старших международных партнеров, то как это отразится на украинских детях — тот еще вопрос.

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"Четыреста тысяч учеников, которые сегодня обучаются на языке национальных меньшинств будут лишены этого права", — говорит политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. – Между тем, по данным ученых, которые занимаются детским образованием, обучение ребенка не на родном языке снижает его интеллектуальные способности, его будущую социальную успешность. Именно поэтому образование детей на родном языке настолько важно для всего мира. Сегодня две трети стран Евросоюза гарантируют обучение на родном языке. Ни в одной стране Европы нет запрета на обучение на родном языке. У нас же это запрещается не только в государственных школах, но даже в частных".

Националистическая демагогия

О серьезных последствиях говорит и политолог Павел Рудяков. По его мнению, закон об образовании является нарушением европейских конвенций и хартий и ставит Украину и ее руководство в очень неблаговидную ситуацию.

"Действуя сугубо по своим чиновничьим канонам, в Министерстве образования забыли об очень серьёзных вещах. Свою роль сыграла некомпетентность целого ряда государственных служащих. В серьезных европейских источниках то, что сотворила Украина называют разными терминами, но лидирует формулировка "националистическая демагогия". На Западе прекрасно понимают, что противоречивые статьи нового закона, прежде всего, направленны против русского языка и другие нацменьшинства просто идут заодно. В то же время первые лица государства вообще не видят в этом скандала", — отмечает эксперт.

Задача — выборы

Политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив акцентировал внимание на том, что обсуждая идеологическую составляющую, многие не замечают того, что новый закон попросту уродует систему образования в Украине. Хотя цель такой шумихи вокруг сомнительной инициативы, по его мнению, вполне очевидна – президент Петр Порошенко готовится к выборам и уже сейчас задабривает право-радикальный электорат.

"Никаких других причин наступления на иные идентичности, которые составляют больше половины страны попросту нет. Ведь из тех 54%, которые проголосовали за Порошенко в 2014-м, году не осталось почти никого. Президент растерял электорат, который привёл его к победе и теперь ему нужен новый, чтобы просто попасть во второй тур. Этот новый электорат Банковая может найти только на правом фланге украинского политикума", – сказал Павлив.

Кризис недоверия

Не менее важной на этой неделе стала тема ЧП на военных складах под Винницей, которая не только стала свидетельством безалаберности чиновников Минобороны, но и показала проблемы внутри команды власти.

По словам Бортника, представители "Народного фронта" не спроста начали раскручивать тему отставки главы Генштаба Муженко.

"Цель — создать проблемы для Порошенко при этом не провоцируя масштабной войны, глобального переформатирования во власти. Отношения между политическими партнёрами обострились, реформы не голосуются, Рада не работает. Кризис недоверия между "Народным фронтом" и "БПП" достиг своего предела. Война между финансово-политическими группами за ресурсы будет только усугубляться", – отметил Бортник.

Вместе с тем Михаила Павлива ЧП в Калиновском районе Винницкой области вообще не удивляет. По его словам, для современной Украины это в порядке вещей.

'Кроме ужаса и страха 28 тысяч человек, которые были эвакуированы, мы получили очередную оплеуху по лицу украинского имиджа в мире. Причины? Их может быть сколько угодно, вплоть до диверсии. С тем, как в Украине реализована безопасность, ничего нельзя исключать. Тем более, что заинтересованных — вагон и маленькая тележка: от обиженных Порошенко олигархов до северного соседа. Но, вероятнее всего, речь идёт об элементарной халатности и нарушении техники безопасности. Следствие одно – огромные убытки, имиджевые потери. Для действующей украинской власти это — обычная ситуация", – сообщил политолог.

Украина не при делах

Поговорили политические эксперты и о выборах в Германии, результаты которых косвенно могут затронуть и Украину.

"Меркель будет вынуждена в большей степени заниматься Европой, чем Германией, — полагает Рудяков. – Очевидно, что такой ситуации Украина попадет в зону оживления немецкой политики. Первое — это, конечно, Нормандский формат, а второе — проблема беженцев, в которую Украину тоже могут вовлечь. Например, как потенциальную территорию для размещения нескольких десятков тысяч беженцев, которых не хотят чехи и поляки, но которых все равно нужно где-то селить".

К слову, Михаил Павлив предлагает украинцам вообще не заморачиваться темой Германии и ее выборов.

"В международном плане для Украины ничего не меняется — ни Нормандский формат, ни экономическая поддержка государства. А вот для общей картины Евросоюза победа "правых" становится трендом. Их позиции будут только укрепляться и через четыре года на новых выборах Германия изменится всерьез и надолго, а за ней и весь Евросоюз. Это долгоиграющая история, но для Украины – малозначащая", – подытожил эксперт.