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    Общество

    Атака на Фестиваль равенства в Запорожье. Появились подробности

    (обновлено: )7101
    Группа неизвестных напали на двух девушек, предположительно, нетрадиционной ориентации. Одной из них нанесли незначительные телесные повреждения. Задержаны 17 человек.
    Нападение на Фестиваль равенства в Запорожье, 30 сентября 2017
    061.ua

    КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов задержали 17 человек в ходе массовых потасовок на Фестивале равенства в Запорожье, сообщает УНИАН cо ссылкой на Главное управление Национальной полиции в области. 

    На подходе к зданию, где планировалось проведение фестиваля, группа неизвестных напали на двух девушек, предположительно, нетрадиционной ориентации. Одной из них нанесли незначительные телесные повреждения. Девушке оказали медицинскую помощь. 

    061.ua
    Нападение на Фестиваль равенства в Запорожье, 30 сентября 2017

    "По факту данного инцидента, полиция задержала 17 человек, их доставили в районное отделение полиции. Все студенты местных училищ и лицеев. 4 из 17 – совершеннолетние. В данный момент в отделение прибывают родители, которые забирают нападавших домой", — говорится в сообщении.

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    Ранее местные СМИ сообщили, что в центре Запорожья группа молодых людей спортивного телосложения напала на участников Фестиваля равенства. Фестиваль должен был стартовать в 16.00, однако его начало пришлось отложить. Ранее о пострадавших сообщали организаторы мероприятия.

    Фестиваль равенства в Запорожье/Facebook, 30 сентября 2017

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