Атака на Фестиваль равенства в Запорожье. Появились подробности

КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов задержали 17 человек в ходе массовых потасовок на Фестивале равенства в Запорожье, сообщает УНИАН cо ссылкой на Главное управление Национальной полиции в области.
На подходе к зданию, где планировалось проведение фестиваля, группа неизвестных напали на двух девушек, предположительно, нетрадиционной ориентации. Одной из них нанесли незначительные телесные повреждения. Девушке оказали медицинскую помощь.
"По факту данного инцидента, полиция задержала 17 человек, их доставили в районное отделение полиции. Все студенты местных училищ и лицеев. 4 из 17 – совершеннолетние. В данный момент в отделение прибывают родители, которые забирают нападавших домой", — говорится в сообщении.
Читайте также: "Охраняли, как президента". Как прошел ЛГБТ-прайд в Одессе
Ранее местные СМИ сообщили, что в центре Запорожья группа молодых людей спортивного телосложения напала на участников Фестиваля равенства. Фестиваль должен был стартовать в 16.00, однако его начало пришлось отложить. Ранее о пострадавших сообщали организаторы мероприятия.