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    Нападение на участников фестиваля равенства в Запорожье: задержаны 17 человек

    (обновлено: )21
    Нападение на Фестиваль равенства в Запорожье, 30 сентября 2017
    061.ua

    КИЕВ, 1 окт – РИА Новости Украина. Полиция Запорожья открыла производство после сегодняшнего нападения на участников фестиваля равенства, в ходе которого пострадало два человека. Об этом правоохранители сообщают в Facebook.

    В полиции отметили, что около 60 участников фестиваля равенства собрались в одном из офисных помещений для проведения семинара. К месту проведения подошло около 150 радикально настроенных молодых людей в масках, которые пытались препятствовать проведению мероприятия.

    Для охраны общественного порядка было задействовано около 70 сотрудников полиции. В это время от остановки "Автовокзал" на мероприятие шли две девушки. К ним подошли несколько девушек из толпы и начали их бить.

    Когда полиция разнимала стороны, противники фестиваля воспользовались газовыми баллончиками, петардами и файерами. Двух девушек с телесными повреждениями доставили в больницу.

    В отделения полиции были доставлены 17 человек, часть из которых несовершеннолетние, поэтому в отделение полиции также были приглашены их родители и составлены административные протоколы.

    По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Продолжается досудебное расследование.

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