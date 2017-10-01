Нападение на участников фестиваля равенства в Запорожье: задержаны 17 человек

КИЕВ, 1 окт – РИА Новости Украина. Полиция Запорожья открыла производство после сегодняшнего нападения на участников фестиваля равенства, в ходе которого пострадало два человека. Об этом правоохранители сообщают в Facebook.

В полиции отметили, что около 60 участников фестиваля равенства собрались в одном из офисных помещений для проведения семинара. К месту проведения подошло около 150 радикально настроенных молодых людей в масках, которые пытались препятствовать проведению мероприятия.

Для охраны общественного порядка было задействовано около 70 сотрудников полиции. В это время от остановки "Автовокзал" на мероприятие шли две девушки. К ним подошли несколько девушек из толпы и начали их бить.

Когда полиция разнимала стороны, противники фестиваля воспользовались газовыми баллончиками, петардами и файерами. Двух девушек с телесными повреждениями доставили в больницу.

В отделения полиции были доставлены 17 человек, часть из которых несовершеннолетние, поэтому в отделение полиции также были приглашены их родители и составлены административные протоколы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Продолжается досудебное расследование.