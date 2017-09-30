Стало известно, почему миссия МВФ не едет в Киев

КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Приезд миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украину откладывается из-за отсутствия прогресса в вопросе назначения главы Нацбанка Украины вместо Валерии Гонтаревой, которая еще в мае подала в отставку, сообщает в субботу интернет-издание FinClub со ссылкой на источник в Нацбанке.

Ранее в МВФ заявили, что фонд не исключает выделения очередного транша Украине в рамках программы финпомощи и надеется на ускорение реформ. Миссия вернется в Киев в ближайшее время и проверит их исполнение. Миссию МВФ в Киеве ждали во второй половине сентября, однако Киев не успел принять пенсионную реформу в этом месяце, миссия не приехала. В четверг в МВФ заявили, что имплементация пенсионной реформы критически важна для выделения Украине очередного транша.

"Президент пообещал МВФ внести согласованную кандидатуру нового главы Нацбанка в парламент, а теперь не хочет даже говорить на эту тему. Отсутствие даты приезда миссии — принуждение к диалогу", — сообщил источник издания в Нацбанке.

По данным издания, в МВФ косвенно подтвердили эту информацию.

"Президент обещал (главе МВФ Кристин) Лагард внести кандидатуру, а теперь его устраивает (и.о. главы Нацбанка Яков) Смолий", — отметил собеседник в фонде.

Первый заместитель главы НБУ Яков Смолий сейчас является и.о. главы Нацбанка.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В сентябре 2016 года фонд перевел третий транш кредита Украине на сумму 1 миллиард долларов. В 2017 году Украина пока получила только один транш в 1 миллиард долларов. Он поступил в апреле.

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Киев рассчитывает получить пятый транш в 1,9 миллиарда долларов, однако сроки его получения пока не известны, так как зависят от принятия Киевом ряда решений в рамках выполнения программы. Минфин надеется на два транша, размер которых будет обсуждаться с МВФ.