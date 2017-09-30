Звезда фильма "Такси" Сами Несери прибыл в Крым

КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина, Максим Грознов. Французский актер, исполнитель главной роли в фильме "Такси" и его продолжениях Сами Насери рейсом из Москвы в пятницу прилетел в Крым, где его встречали журналисты, поклонники и таксисты, передает корреспондент РИА Новости.

Насери прилетел в Крым для участия в "Форуме мира", который проводит в Ялте Всемирный благотворительный альянс "Миротворец", сообщил представитель фонда. В Крым Насери и его друг, певец из Франции Мурад Бурави прилетели обычным рейсом из Москвы.

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"Мы, я и Сами, захотели (приехать) к вам в Крым, не боимся санкций, любим вашу страну — Россию. Потому мы сегодня здесь", — сказали в аэропорту журналистам и встречающим Сами и Мурад.

Звезда "Такси" охотно фотографировался с узнавшими его людьми и раздавал фотографы. На просьбу прокомментировать полет Насери сказал, что поездка в Крым была достаточно длительной.

"Я быстрее на такси летаю, чем на самолете", — сказал Насери.

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На выезде из аэропорта актера встретили сигналами таксисты, которые заранее подготовились к его прилету. Девушки преподнесли актеру хлеб-соль, а таксисты попросили расписаться на капоте одной из машин. Насери написал свое имя и рядом "Russia 2017"

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.