Черкассы: в регионе не хватает рабочих рук – молодежь уехала за границу

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РИА Новости Украина

В Черкасской области не хватает рабочих рук, пишет издание "Прочерк".

Замечали ли вы раньше такое количество объявлений о трудоустройстве, как сегодня? Только в центре Черкасс чуть ли не в каждом заведении общественного питания можно увидеть объявления о поиске кассиров, официанток, уборщиц и тому подобное. И в супермаркетах не все гладко. Там кроме того ищут еще и грузчиков, и охранников.

Только что выехал за границу на заработки один из моих коллег-журналистов. До этого в Польшу поехала другая коллега. Оба планировали работать не по специальности, лишь бы заработать деньги. Не исключали и возможность эмиграции.

Одна знакомая на днях рассказывала историю о своем друге-предпринимателе, который открыл автомойку, однако никак не может найти достаточное количество работников. Предприниматель вынужден сам обслуживать автомобили, и это мешает развивать бизнес. Он даже пытался договориться со знакомыми ребятами, что будет платить им немалые деньги, почти как за рубежом, но те не согласились. И дело, пояснили, не только в деньгах.

Покидать на некоторое время семьи и ехать за границу их, мол, тянет то ощущение там свободы и законности, без чего здесь упомянутые работники уже чувствуют себя не комфортно.

"На еде и одежде в Польше не экономлю"

На днях уехал из Черкасс на заработки в Польшу журналист Артем Кивак.

"Почему следует ехать? Первое и логичное — деньги, точнее много денег. У нас ты в среднем можешь получать 100-200 долларов зарплаты в месяц и оплата труда не делится на дни или же часы, а в Польше ты получаешь зарплату почасовую.

Сколько платят? Обычный разнорабочий, то есть человек без специальной рабочей профессии, может зарабатывать по 10 злотых в час, в результате получается примерно 500-600 долларов в месяц. Ешь сколько влезет. На питании в Польше никто не экономит. Можно на 500 злотых спокойно прожить месяц, ни в чем себе не отказывая. Не отказывая ни в чем — каждый день вкусный йогурт, колбаса, мясо, рыба, различные лимонады и пиво", — рассказывает Артем.

Ему также дешевле одеваться за границей, чем дома. Кроме того, отмечает комфортность и европейскую уютность проживания в Польше.

"Хочется здесь жить, потому что доступна и еда, и качественная одежда. Зарплата обычного работника — нормальный уровень европейской жизни. А у нас вечное выживание. Плюсом для меня также являются велодорожки. Это очень удобно", — говорит Артем.

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По данным, которые поступили от работодателей области, которые имеют соответствующую лицензию и занимаются трудоустройством наших соотечественников за границей, в прошлом году, только по официальным данным, поступившим в областную службу занятости, 247 жителей Черкасской были трудоустроены за рубежом. Среди стран преобладают Польша (60% всех трудоустроенных), Чехия (27%) и США (13%). Об этом рассказал директор областного центра занятости Григорий Дендемарченко.

Но это неполная информация, ведь многие находят работу через фирмы-посредники, которые зарегистрированы в других регионах, зачастую в Киеве.

Среди трудоустраивающихся за рубежом, преобладают мужчины — почти 60%, три четверти из них — это молодые люди в возрасте до 35 лет, в основном это высококвалифицированные рабочие или специалисты. Ведь две трети из тех, кто официально выехал в прошлом году на заработки, имеют высшее или профессионально-техническое образование. Выезжают, в основном, не на длительное время: почти половина — на срок до 6 месяцев, остальные — до 2-х лет.

По профессиональным группам более половины (55%) составляют профессионалы, специалисты, работники сферы торговли и услуг, квалифицированные рабочие с инструментом, остальное составляют простейшие профессии.

"Если говорить о предприятиях, на которые были трудоустроены в прошлом году выехавшие за границу, то здесь преобладают предприятия торговли (25%), сельского хозяйства, промышленности, строительства, учреждения образования и здравоохранения.

Для многих стран наши люди являются основным источником пополнения рабочей силы. Но, как говорится, "свято место пусто не бывает" — к нам едут представители Юго-Восточной Азии и Центральной Африки", – рассказывает Григорий Дендемарченко.

Найти в Черкассах рабочих нелегко

"В нынешних условиях требования к кандидатам минимальные — желание работать и пригодность к работе по медицинской комиссии", — говорит заместитель Председателя Правления ЧАО "СМУ-3" Ирина Гончаренко.

Это предприятие сейчас имеет такие актуальные вакансии: электросварщик ручной сварки и монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций с размером заработной платы в 8000 гривен.

Однако найти рабочих нелегко. По словам Ирины Викторовны, одна из причин – низкая заработная плата в нашем государстве. Даже после повышения она не является конкурентоспособной на рынке труда соседних государств.

"Поэтому молодые люди до 40 лет едут на заработки в Польшу, Чехию, Данию, Литву, другие государства Евросоюза и даже в Россию. В нашей стране заработная плата мала, жилье приобрести невозможно, а молодым людям, которые решили создать свою семью, не за что жить, вот и уезжают за границу работать, чтобы заработать на жизнь, а если повезет то на жилье", — говорит Ирина Гончаренко.

Предприятие в настоящее время сотрудничает с учебными профильными учреждениями с целью привлечения молодых специалистов на работу, с центрами занятости для прохождения стажировки, переквалификации и обучения безработных другим специальностям по заказу с последующим их трудоустройством.

По словам Ирины, острой проблема стала в прошлом году, молодые трудоспособные специалисты выезжают за границу, а остаются или негодные по здоровью, или рабочие предпенсионного возраста, или не желающие работать.

Об интересе черкасцев к загранице границы свидетельствует и количество оформленных паспортов.

procherk.info Статистика оформления загранпаспортов жителями Черкасской области

Сейчас на предприятии мотивируют работников высокими зарплатами. Однако не всегда это удерживает украинцев. Так, черкасская студентка Татьяна Яньшина после зарубежных поездок планирует в будущем уехать из Украины. Она уже пробовала себя в сфере обслуживания в Черкассах. В прошлом году во время летних каникул работала официанткой в одном из черкасских ресторанов. В этом году решила поехать на заработки за рубеж — в Болгарию.

procherk.info Статистика оформления загранпаспортов жителями Черкасской области

В одном из курортных городков Татьяна работала в отеле. Среди ее обязанностей было вовремя накрывать шведский стол, натирать приборы, убирать посуду, следить за чистотой помещения, ухаживать за текстилем.

"В Болгарии нагрузка была чуть больше, а зарплата — в разы больше"

По словам Татьяны, организовала поездку для нее одна из соответствующих фирм. Эта же фирма помогла и с оформлением визы. Стоило это для студентки 250 евро.

"До этого в Черкассах я работала в компании по организации праздников и смогла накопить деньги и поехать на работу за границу. В эту сумму — 250 евро — вошли билеты в обе стороны и оформление визы.

Работает это так: работодатели из разных стран связываются с агентством, потом по скайпу проводят собеседование. В общем, приветствуется английский язык, но как для Болгарии, то нам разрешалось говорить по-русски. Там, по прибытии, мы подписали трудовой договор, оформили трудовую книжку, которая действует только на территории Болгарии. Также нам сделали банковские карточки.

Зарплата поступала каждый месяц в определенный день без опозданий — ровно в 2:00. А когда нам нужно было уже уезжать из страны, мы попросили, чтобы зарплату нам дали раньше и наличными, так как при обмене валюты в Украине потеряли бы большую сумму. Работодатель пошел навстречу", — рассказывает Татьяна.

Она также сравнивает работу официанткой в Черкассах и в Болгарии: "Если сравнивать, то у нас для студентов поменьше нагрузки и значительно меньше зарплата. Там же нагрузки немного больше, но зарплата в разы больше".

Татьяна не скрывает, после поездки заграницу "загорелась" идеей выучить английский язык, с которым там гораздо легче жить и работать, и в будущем уехать из Украины.

В ком нуждается Черкащина?

По словам директора центра занятости Григория Дендемарченко, для рынка труда Черкащины, как и для Украины в целом, на сегодняшний день основной проблемой является не вопрос безработицы, а вопросы обеспечения экономики области необходимыми рабочими кадрами.

В течение января-августа 2017 года в центры занятости Черкасской области поступило 32,5 тыс. вакансий от работодателей региона. Тройку лидеров возглавили рабочие профессии — 60%, второе место заняли служащие — 20% и 20% — это вакансии для лиц, не имеющих квалификации.

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Среди вакансий, для которых работодатели отметили высокую заработную плату: главный инженер (около 10,0 тыс.грн), исполнительный директор (9,5 тыс.), главный агроном (8,0 тыс.грн), повар (7,8 тыс.грн), главный бухгалтер (около 7,5 тыс.грн), водитель автотранспортных средств (7,3 тыс.грнп), художник (7,3 тыс.), менеджер (управляющий) по сбыту (7,2 тыс.грн), станочник деревообрабатывающих станков (7,1 тыс.грн), электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (7,0 тыс.), инженер (около 6,9 тыс.), экономист (около 6,7 тыс.грн), водитель погрузчика (6,7 тис.грн), бухгалтер (6,7 тыс.грн), электрогазосварщик (6,5 тыс.грн), механик (около 6,5 тыс.грн), агроном (6,4 тыс.).

В требованиях к претендентам работодатели все чаще указывают, что хотят видеть специалистов, владеющих смежными профессиями, мобильных и способных к быстрому переобучению.

Некоторые с помощью центра занятости меняют профессию, демонстрируя таким образом альтернативу выезды за границу.

Например, Сергей Кахчи, который был ранен во время боевых действий в антитеррористической операции, в результате чего получил II группу инвалидности. Имея опыт работы водителя автотранспортных средств, человек длительное время вел самостоятельный поиск работы, который осложнялся состоянием здоровья. Поэтому Сергей решил обратиться за помощью в трудоустройстве в Черкасский городской центр занятости.

Специалисты, опираясь на рекомендации врачей, предложили ему получить новую профессию — водителя погрузчика. Мужчина успешно прошел обучение и трудоустроился по новой профессии на ООО "Пономарь".

На сегодняшний день Сергей работает в Украине, черкасчанин Артем ищет себя в Польше, а Татьяна живет с мыслью о выезде за границу. Двух последних нельзя осуждать, ведь трудовая миграция — вполне нормальное явление в мире. Однако рост популярности заграницы — это отток активной молодежи, которая при лучших условиях успешно бы работала и развивала нашу страну.