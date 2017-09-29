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    Фотоленты

    Фотоитоги 29 сентября: расстрел депутата в Черкассах и ликвидация ЧП под Винницей

    Тема:

    Убийство депутата в Черкассах (124)

    (обновлено: )77
    На месте убийства депутата Черкасского горсовета Михаила Бинусова
    На месте падения учебно-тренировочного самолет Л-39 в Хмельницкой области, 29 сентября 2017
    Воронка от взрыва на военных складах в Калиновке
    Гройсману с воздуха показали разбомбленные склады под Винницей
    Возложение цветов к памятнику Минора в 76 годовщину расстрела в Бабином Яру в Киеве
    Президент Петр Порошенко с супругой Мариной во время возложения цветов к памятнику жертвам Бабьего Яра в Киеве
    Министр инфраструктуры Владимир Омелян, президент Петр Порошенко и председатель Ивано-Франковской ОГА Олег Гончарук перерезают ленту во время открытия нового моста через реку Быстрица Солотвинская в Ивано-Франковской области
    Президент Петр Порошенко общается с людьми во время открытия нового моста через реку Быстрица Солотвинская
    Евгений Тимонин и Дмитрий Василец в зале суда. Архивное фото
    В Житомирской области сожгли авто депутата облсовета
    Протест против молебна, куда отправили студентов института Драгоманова вместо пар
    Отправка батальона правоохранителей в зону АТО
    На месте убийства депутата Черкасского горсовета Михаила Бинусова
    На месте убийства депутата Черкасского горсовета Михаила Бинусова.
    provce.ck.ua
    На месте падения учебно-тренировочного самолет Л-39 в Хмельницкой области, 29 сентября 2017
    На месте падения учебно-тренировочного самолет Л-39 в Хмельницкой области.
    Депо.Хмельницкий
    Воронка от взрыва на военных складах в Калиновке
    Воронка от взрыва на военных складах в Калиновке.
    kmu.gov.ua
    Гройсману с воздуха показали разбомбленные склады под Винницей
    Премьер-министру Владимиру Гройсману с воздуха показали разбомбленные склады под Винницей.
    kmu.gov.ua
    Возложение цветов к памятнику Минора в 76 годовщину расстрела в Бабином Яру в Киеве
    Возложение цветов к памятнику "Минора" в 76 годовщину расстрела в Бабином Яру в Киеве.
    УНИАН
    Президент Петр Порошенко с супругой Мариной во время возложения цветов к памятнику жертвам Бабьего Яра в Киеве
    Президент Петр Порошенко с супругой Мариной во время возложения цветов к памятнику жертвам Бабьего Яра в Киеве.
    УНИАН
    Министр инфраструктуры Владимир Омелян, президент Петр Порошенко и председатель Ивано-Франковской ОГА Олег Гончарук перерезают ленту во время открытия нового моста через реку Быстрица Солотвинская в Ивано-Франковской области
    Министр инфраструктуры Владимир Омелян, президент Петр Порошенко и председатель Ивано-Франковской ОГА Олег Гончарук перерезают ленту во время открытия нового моста через реку Быстрица Солотвинская в Ивано-Франковской области.
    УНИАН
    Президент Петр Порошенко общается с людьми во время открытия нового моста через реку Быстрица Солотвинская
    Президент Петр Порошенко общается с людьми во время открытия нового моста через реку Быстрица Солотвинская.
    УНИАН
    Евгений Тимонин и Дмитрий Василец в зале суда. Архивное фото
    Журналисты Евгений Тимонин и Дмитрий Василец в зале суда.
    Скриншот "17 канал"
    В Житомирской области сожгли авто депутата облсовета
    В Житомирской области сожгли авто депутата облсовета.
    Евгения Кравчук в Facebook
    Протест против молебна, куда отправили студентов института Драгоманова вместо пар
    Протест против молебна, куда отправили студентов института Драгоманова вместо пар.
    Фото: соцсети
    Отправка батальона правоохранителей в зону АТО
    Отправка батальона правоохранителей в зону АТО.
    УНИАН

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    На месте убийства депутата Черкасского горсовета Михаила Бинусова.

    Уголовное дело возбуждено по факту убийства депутата городского совета в Черкассах, сообщила утром в пятницу пресс-служба управления Национальной полиции Украины в регионе. "По факту убийства депутата Черкасского городского совета открыто уголовное производство… Розыск злоумышленников продолжается", — говорится в сообщении полиции, опубликованном в Facebook. Ранее СМИ сообщили, что убит депутат горсовета Михаил Бинусов, его расстреляли из автомата Калашникова. Незадолго до нападения он был назначен исполняющим обязанности директора департамента ЖКК Черкасского горсовета. В свою очередь пресс-служба политсилы "УКРОП", чью ячейку погибший возглавлял в городе, сообщила, что преступники совершили более 20 выстрелов из автомата в сторону депутата.

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    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что для разминирования территории возле склада с боеприпасами в Винницкой области потребуется около двух месяцев. "Работы начаты и будут продолжаться до восстановления. Для того, чтобы 10 тысяч гектаров сегодня нам обследовать, понадобится около двух месяцев. Ближайшие территории уже обследованы и разминированы. Работа будет продолжаться до конца ноября. Возможно (они закончатся) раньше", — сказал Гройсман на брифинге в Винницкой области в пятницу. Во вторник вечером на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". В среду вечером пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. По данным местных властей, эвакуированные жители уже вернулись домой.

    Смотрите также: Сгоревшие военные склады под Винницей с высоты птичьего полета

    Памятное шествие "Путь памяти", приуроченное к 76-й годовщине трагедии в Бабьем Яре, состоялось в Киеве. Участники молча прошли "Дорогой смерти", повторив таким образом маршрут, которым 76 лет назад, не догадываясь, что их ожидает, шли жертвы трагедии. "Это простое гражданское событие, Путь Памяти. (…) Мы хотим, чтобы это событие было ежегодным, и пусть ваши дети и внуки потом приведут на него своих внуков… Never Again", — сообщили организаторы в Facebook.

    Смотрите также: "Путь памяти". В Киеве прошли по маршруту жертв Бабьего Яра

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