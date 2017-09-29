Фотоитоги 29 сентября: расстрел депутата в Черкассах и ликвидация ЧП под Винницей

Уголовное дело возбуждено по факту убийства депутата городского совета в Черкассах, сообщила утром в пятницу пресс-служба управления Национальной полиции Украины в регионе. "По факту убийства депутата Черкасского городского совета открыто уголовное производство… Розыск злоумышленников продолжается", — говорится в сообщении полиции, опубликованном в Facebook. Ранее СМИ сообщили, что убит депутат горсовета Михаил Бинусов, его расстреляли из автомата Калашникова. Незадолго до нападения он был назначен исполняющим обязанности директора департамента ЖКК Черкасского горсовета. В свою очередь пресс-служба политсилы "УКРОП", чью ячейку погибший возглавлял в городе, сообщила, что преступники совершили более 20 выстрелов из автомата в сторону депутата.

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что для разминирования территории возле склада с боеприпасами в Винницкой области потребуется около двух месяцев. "Работы начаты и будут продолжаться до восстановления. Для того, чтобы 10 тысяч гектаров сегодня нам обследовать, понадобится около двух месяцев. Ближайшие территории уже обследованы и разминированы. Работа будет продолжаться до конца ноября. Возможно (они закончатся) раньше", — сказал Гройсман на брифинге в Винницкой области в пятницу. Во вторник вечером на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". В среду вечером пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. По данным местных властей, эвакуированные жители уже вернулись домой.

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Памятное шествие "Путь памяти", приуроченное к 76-й годовщине трагедии в Бабьем Яре, состоялось в Киеве. Участники молча прошли "Дорогой смерти", повторив таким образом маршрут, которым 76 лет назад, не догадываясь, что их ожидает, шли жертвы трагедии. "Это простое гражданское событие, Путь Памяти. (…) Мы хотим, чтобы это событие было ежегодным, и пусть ваши дети и внуки потом приведут на него своих внуков… Never Again", — сообщили организаторы в Facebook.

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