Спецкор: убитый в Черкассах депутат конфликтовал с бизнесменом

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

В Черкассах убили депутата городского совета Михаила Бинусова. Его расстреляли из автомата Калашникова. Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что Бинусов ранее говорил о том, что планировалось покушение на его жизнь.

Подробности происшествия в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил с места событий журналист черкасского интернет-издания "Про все" Александр Рыбалка.

(текст публикуется на языке оригинала)

Які подробиці у цій справі вже відомі?

– Інформація наступного характеру: близько 10.00 надійшов на пульт охорони поліцейської інформація про виявлене тіло. Прибули на місце правоохоронці, встановили особу Михайла Бінусова. На місці події було віднайдено 29 гільз від автомата Калашникова калібру 5.45, чотири гільзи від ПМ дев'ять міліметрів.

Михайло Бінусов завершив прямий ефір на місцевому телеканалі і виїхав до себе у гараж, щоб там пересісти в автомобіль до своїх товаришів. Товариші його чекали, але не дочекалися. Його зустріли автоматною чергою і кілька куль влучили також в автомобіль його товаришів, які чекали. На місце прибуло керівництво прокуратури, які проводили на місці первинні слідчі дії.

Ви казали, що на місці правоохоронці знайшли гільзи від автомату і пістолету. А зброя якась була використана паном Бінусовим?

– Цю інформацію поки не розголошують, але як відомо серед тих людей, хто його знав, він був особисто без зброї.

provce.ck.ua На месте убийства депутата Черкасского горсовета Михаила Бинусова

Щодо причин здійснення вбивства, є версії у слідства?

– Слідство поки що дуже обережно ставиться до оцінки ситуації, яка сталася. Є три основні версії, які побутують серед місцевих політиків та місцевих осіб, які добре знали Бінусова.

Основні три версії, це: кримінальні розборки, політична діяльність — він очолював обласну організацію партії УКРОП буквально в серпні, і його професійна діяльність. Він нещодавно, тижня не пройшло, як обміняв посаду в.о. департаменту ЖКГ міста Черкаси.

Була інформація, що Бінусов повідомляв поліцію і СБУ про те, що нібито на нього планується замах. Чи було проведено розслідування?

– Поліція і співробітники СБУ поки що не коментують цю ситуацію і інформацію. Широкому загалу невідомо про те, що він замовляв, або йому надавалася якась охорона.

Що відомо про політичні зв'язки Бінусова? Ви сказали, він був пов'язаний з партією УКРОП, а що ще відомо?

– У нього на початку року був конфлікт з місцевим бізнесменом стосовно приміщень в центрі міста магазинів Adidas і Reebok. Цього бізнесмена пов'язують з місцевими кримінальними колами, тому є певні особи, які припускаються версій, що це могла бути певна помста за такі дії. І теж в політичному житті він був досить давно.

Він був депутатом від УКРОПу, але в силу певних обставин вийшов з фракції і працював як позафракційний депутат. Знову повернувся в УКРОП на кінці серпня. Його було обрано керівником черкаської обласної організації УКРОП на обласній конференції.

Політичну діяльність він в принципі не встиг розпочати активно, тому що пройшло буквально тижня три, як його було призначено.

Друзі Бінусова, вони були на місці, бачили сам інцидент?

– Вони не бачили стрілянину, тому що вони не в'їжджали на територію гаража. Як мені повідомляли, кулі до них потрапили рикошетом.

Напомним, как сообщила пресс-офицер полиции Черкасс Зоя Вовк, убийство произошло возле гаражного кооператива. Депутат хотел поставить свою машину в гараж и пересесть в автомобиль знакомых. Они ждали Бинусова возле гаражей, их автомобиль тоже поврежден выстрелами, а самих знакомых депутата опрашивают как свидетелей.