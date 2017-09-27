Украинки на вредных работах? Врачи против, Минздрав двумя руками "за"!

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Министерство здравоохранения Украины решило отменить приказ №256 "Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или небезопасными условиями труда, на которых запрещается использование труда женщин". Приказ запрещает использовать женский труд на 450 работах.

В настоящее время, использование труда женщин запрещено в деятельности, связанной с медициной и фармацевтикой, запрещено при производстве антибиотиков, получении морфина из опий-сырца (аппаратчик фильтрации, занятый ручной разборкой и сборкой фильтр-прессов размером рам более 500 мм) и производстве андрогенов (аппаратчик получения синтетических гормонов, занятый на препаратах тестостерона и его производных).

Кроме того, приказ №256 запрещает использование женского труда в некоторых специальностях, связанных с литейными, сварочными, слесарными, строительными, монтажными, работами, а также в некоторых специальностях, связанных с работой со свинцом, добычей руды, добычей и переработкой торфа, бурением скважин, добычей нефти и газа, черной, цветной металлургией и химической промышленностью.

Ударим деккомунизацией по социальному государству

В Минздраве считают, что этот документ — пережиток прошлого и просто ограничивает право выбора.

"Ликвидация приказа — это освобождение от советской формы мышления. Какой мы хотим видеть нашу страну — страной ограничений или страной возможностей? Если Украина действительно стремится быть европейским государством, она должна прекратить делить работу на "женскую" и "мужскую". Пришло время, когда мы не должны оглядываться в прошлое, а идти вперед, создавая будущее страны. Каждый имеет право быть тем, кем хочет и раскрывать свой потенциал в той профессии, ему по душе", — заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на согласительном совещании при участии представителей центральных органов исполнительной власти, народных депутатов, работодателей и представителей профсоюзов.

По мнению чиновников, перечень противоречит требованиям законодательства ЕС, международным обязательствам Украины по вопросам гендерной политики.

Гуманизм по-советски и чайлдфри по-украински

Список запрещенных для женщин профессий ведет свою историю на территории стран бывшего СССР с 1932 года, когда он был впервые принят. На протяжении своего существования список особо тяжелых и вредных работ и профессий, к которым не допускаются женщины, неоднократно изменялся и дополнялся "в целях улучшения труда женщин, занятых в народном хозяйстве, и охраны их здоровья".

Несомненно, что здоровье женщин важно для государства с точки зрения демографической безопасности, поэтому при первоначальной публикации списка в 1932 году в нем говорилось о том, что одной из причин его создания является забота государства о женщинах, как о демографическом ресурсе.

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В дальнейшем в связи с механизацией и рационализацией производственных процессов и новыми формами труда перечень значительно сократился, однако в нем полностью сохранены все работы, связанные со значительным мышечным напряжением, особенно нижних конечностей, значительным сотрясением тела, давлением на область живота и с опасностью воздействия на организм ядов, влияющих на детородную функцию.

И это логично, поскольку в глазах государства женщина является важным ресурсом для преодоления демографического кризиса и обеспечения качества "демографического потенциала", так как женщины обладают способностью вынашивать и рожать.

Стоит отметить, что у представителей Национальной академии медицинских наук Украины, Общего представительского органа репрезентативных всеукраинских объединений профсоюзов на национальном уровне и Института медицины труда Национальной академии медицинских наук Украины возникли замечания относительно отмены этого приказа.

Неутешительный прогноз от профессионалов

По мнению профильных специалистов АМНУ, отмена перечня чревата серьезными последствиями.

"Учитывая анатомо-физиологические особенности женского организма, его ограниченные по сравнению с мужским функциональные возможности и особенности нейрогуморальных и иммунных регуляций, отмена гендерных ограничений по выполнению работ в тяжелых вредных и опасных условиях труда приведет к росту показателей общей заболеваемости работающего населения Украины (ориентировочно на 10- 12%). По тем же причинам должна вырасти заболеваемость профессиональные заболевания среди работающего населения (примерно на 20%) с сокращением сроков их развития у работающих женщин", – говорится в заявлении участников совместного заседания проблемной комиссии (ПК) Минздрава и НАМН Украины "Гигиена труда и профзаболевания" и ПК Минздрава "Токсикология", которое есть в распоряжении РИА Новости Украина.

Специалисты подчеркивают, что из-за ухудшения качества медицинского контроля за состоянием здоровья работающего населения в условиях так называемой медицинской реформы, особенно на первичном уровне оказания медицинской помощи, прогнозируется появление тяжелых форм профессиональных заболеваний с ранней инвалидизацией; рост случаев внезапной смерти на рабочем месте.

"Следует ожидать еще большего ухудшения репродуктивного здоровья у работающих женщин, состояние которого, как свидетельствует мировой и национальный научный опыт, определяющее зависит от влияния вредных производственных факторов различной природы", — говорится в заявлении.

По мнению специалистов, отмена ограничений труда женщин в тяжелых и вредных производственных условиях приведет к обострению основных проблем в сфере репродуктивного здоровья Украины: усилению процесса депопуляции, дальнейшему уменьшению рождаемости, увеличению риска рождения детей — инвалидов с врожденными пороками и, тем самым, к углублению демографического кризиса в Украине.

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Кроме того следствием отмены запрета станет рост уровня материнской и младенческой смертности, которые сейчас уже превышают средние показатели в Европе более чем в 2 раз, рост онкологической заболеваемости органов репродуктивной системы, а также бесплодие.

Минздрав проблем не видит

Но Ульяна Супрун уже не раз продемонстрировала, что она ни в грош не ставит мнение специалистов и полностью игнорирует аргументы профессионального медицинского сообщества.

"Если работа вредна для женщин, она так же вредна и для мужчин. Мы должны создавать надлежащие условия труда для всех и требовать это от работодателей", — убеждена и.о.министра.

Несомненно, мужчины участвуют в репродукции, но, вероятно, Супрун полагает, что если украинские женщины утратят способность к вынашиванию и рождению детей, их на этом поприще с легкостью заменят мужчины.

Что касается социально ответственного бизнеса в Украине, то ярким примером, как ведет себя отечественный бизнес, может служить печальная статистика массовых пищевых отравлений, захлестнувших страну после того, как бизнесу предоставили полную свободу. А государство сняло с себя ответственность за благополучие и здоровье граждан.

Печальная демографическая статистика

Подобное отношение государства к демографическому потенциалу страны дает основания сомневаться в том, что рост населения Украины является приоритетной задачей правительства. Ведь уже более 25 лет население Украины неуклонно сокращается, а в последние годы – почти на 200 тысяч в год. По данным Министерства юстиции, в 2016 году в Украине умерло на 184,3 тыс. граждан больше, чем родилось. Кроме того, в Украине неуклонно сокращается рождаемость. И такая тенденция сохраняется в течение последних десятилетий, что грозит физическим вымиранием населения Украины.

В среднем при современном уровне детской и подростковой смертности нужно, чтобы каждая женщина за свою жизнь родила 2,15 ребенка. Ни в одной стране Европы этот коэффициент не превышает 2. В Украине сейчас этот показатель примерно равен 1,5.

Кроме того, свою лепту в сокращение населения внес и вооруженный конфликт на Юго-Востоке. Согласно данным национального доклада "Политика интеграции украинского общества в контексте вызовов и угроз событий на Донбассе", подготовленном специалистами семи институтов Украины и опубликованном в 2016 году, конфликт в Донбассе привел к колоссальным потерям человеческих жизней. Речь идет не только о погибших и покинувших страну. Ученые ожидают снижения рождаемости, ухудшения национального здоровья и сокращения продолжительности жизни.

Взяли под козырек

По результатам согласительного совещания, было принято решение отменить этот приказ. Сейчас Минздрав готовит необходимый пакет документов для направления его в Министерство юстиции Украины. Минисоцполитики и Министерство энергетики и угольной промышленности уже согласовали инициативу Минздрава без замечаний. Украина могла бы пойти по пути Республики Беларусь, где данный список значительно сократили, оставив там лишь 181 пункт.

Сокращение списка стало возможным благодаря тому, что были сняты ограничения на применение труда женщин в ряде работ в горнодобывающей промышленности. Также из списка были исключены виды работ, которые более не применяются в стране, а также были учтены изменения в наименованиях профессий и должностей. Но "гуманисты" из Кабмина даже не рассматривали подобный вариант.

После отмены приказа, ответственные работодатели с легкостью и на законных основаниях смогут послать девушек и женщин обдирать шкуры с трупов животных, работать с пестицидами, устранять аварийные ситуации в канализации, работать в горячем цеху на разливе стали, работать газосварщиком в закрытую емкость и так далее по списку.

Прочь от социального государства

По мнению научного сотрудника отдела экономической социологии института социологии НАН Украины Виталины Буткалюк, отмена запрета на использование женского труда на вредных или небезопасных работах, может повлечь за собой ряд крайне негативных последствий.

"Первое. В условиях высокой безработицы и трудной социально-экономической ситуации, женщины будут вынуждены соглашаться на такую работу, что в результате скажется на их здоровье, здоровье их детей, т.е. в целом на здоровье нации. И это, безусловно, приведет к снижению продолжительности жизни населения. Существует целый ряд документов МОТ и ВОЗ, говорящих о вреде тяжелого физического труда женщин, а также тяжелых последствиях для здоровья поколений женского труда на небезопасных и вредных производствах", – сказала Буткалюк РИА Новости Украина.

Во-вторых, отмечает социолог, привлечение новой рабочей силы на эти производства приведет к снижению заработной платы, а также сокращению социального обеспечения трудящихся, занятых на таких работах.

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"В-третьих, многие мыслители сходились во мнении, что по отношению к женщине можно судить об общей ситуации в обществе. В этом смысле, снятие запрета на женский труд на вредных и небезопасных производствах, еще дальше отодвинет нашу страну от декларируемых лозунгов о "социальном государстве", — уверена Буткалюк.

Вероятны, не так уж и ошибаются оппоненты Супрун, утверждая, что главной ее задачей является сокращение населения Украины, поскольку для аграрной страны достаточно 10 миллионов. Госпожу Супрун уже называют в Украине "доктором Смерть", теперь к ее прозвищам может добавиться "доктор Бесплодие". А особо рьяные ее противники уже жаждут увидеть и.о.министра на лесоповале, в горячем цеху и далее по пунктам отменяемого списка.