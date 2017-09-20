Протесты медиков: власть тревожится, но денег нет

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Утром 19 сентября возле Верховной Рады протестовали украинские медики. Предупредительную акцию работников медицинской отрасли анонсировала председатель парламентского комитета здравоохранения Ольга Богомолец.

Она заявила, что профсоюзы медработников будут протестовать до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

Что побудило медиков выйти на протесты, рассказала в эфире радиостанции Голос Столицы председатель Профсоюза работников здравоохранения Киева Лариса Канаровская.

Акция медиков продолжается?

– Медики закончили протестовать. Это была предупредительная акция. Мы побывали в комиссии ВР. Мы побывали в Администрации президента. Наша делегация от митинга пришла к согласию, что в ближайшее время мы проведем по предложению нашего председателя комитета Ольги Вадимовны Богомолец общемедицинский форум Украины, где обсудим все детали, которые не устраивают как, я подчеркиваю, население, потому что население — это наши люди, украинские и, конечно, медработников.

Что именно не устраивает?

– Отсутствие предложенной реальной системы финансирования. Система финансирования по организации здравоохранения обычно определяет систему здравоохранения.

Почему проект, который выносит Ольга Вадимовна Богомолец, поддерживается медиками? Потому что там есть реальные цифры и реальный перевод не сразу же, а постепенно к медицинскому страхованию, когда будет гарантироваться бесплатная медицинская помощь для населения, то, что очень важно сегодня для населения и, конечно, будут озвучены льготы и будущее медицинских работников.

Еще одним требованием является выплата задолженности по зарплате?

– Да, у нас задолженности нет по лечебным учреждениям подчиненным департаменту здравоохранения непосредственно Виталию Кличко. Около 4,7 миллиарда выделено на здравоохранение в Киеве.

Да, мы сегодня улучшаем материально-техническую базу, делаем ремонты. Виталий Кличко нам обещает отремонтировать все подстанции скорой помощи. У нас плохое положение дел.

Я напомню всем слушателям и медикам, что за прошлый год научные институты только в Киеве провели 60 тысяч операций. То есть нагрузка колоссальная и финансирование, которое проводится, это высококвалифицированная помощь, к которой обращается каждый пятый житель Украины и нужно думать, как поддержать сегодня нашу.

Форумы проводились раньше?

– Нет, много лет тут предложение комитета очень правильное. Не проводилось таких форумов, чтобы участвовал и МОЗ, и Кабмин, и Администрация президента. То есть посмотреть, что мы сможем из имеющихся возможностей страны, я подчеркиваю, идет война, раненые приезжают на повторное лечение куда? В Киев и в наши лечебные учреждения.

Поэтому посмотреть, что мы можем сделать для улучшения здравоохранения. Это не просто так, таблетки и доступные лекарства. Деньги лечебных учреждений пока не пришли, я подчеркиваю, это касается всей столицы, академии медицинских наук и лечебных учреждений, подчиненных Минздраву.

Свое мнение о протестах работников медицинской отрасли выразила в эфире "ГС" также заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Ирина Сысоенко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Представники вашого комітету зустрічалися з протестувальниками, вислуховували їхні претензії?

– По-перше, всі представники акції, представники профспілок були присутніми на засіданні комітету з охорони здоров'я і ми слухали всі вимоги, які виставили профспілки і я хочу наголосити, що питання проблеми відсутності зарплати я особисто повністю підтримую.

Крім того, це вже не перший мітинг під стінами уряду медичних представників. Так само мітинг був в травні. Ми маємо негайно збільшити державний бюджет на фонд оплати праці.

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Але в той же час я хочу звернути увагу, що акція проходить в тиждень, коли має бути поставлена реформа охорони здоров'я на голосування і, на жаль, політично на цьому спекулюють ті політичні сили, які намагаються саботувати реформу охорони здоров'я, в тому числі, і голова комітету.

Тобто вони роблять все можливе, щоб просто використати доведених до відчаю медичних працівників і зараз казати про те, що реформа є негативною і все інше. Але я наполягаю на тому, що текст остаточний ніхто не читав і підготовлений до другого читання він значно змінився. Всі ті вимоги і зауваження, які висловлювало суспільство, в тому числі, медики, ми серйозно доопрацювали.

Протестувальники скаржилась, що нібито медикам не пояснюють, як це буде відбуватись.

– Так, я повністю погоджуюсь з тим, але я хочу сказати про те, що, оскільки текст законопроекту в другому читанні не читають ані нардепи, ані керівництво профспілок, відповідно, ніхто нічого і не пояснює.

Я постійно спілкуюсь з медичними працівниками. Ми їм говоримо, що ми роз'яснюємо навіть ті норми, які є важливими і які побудують реальне збільшення фонду оплати праці на рівні закону цього, який має стояти в порядку денному і яка є користь там для медичних працівників.

Але, на жаль, політичні баталії і представники політичних сил, які проти цього законопроекту… На засідання комітету після виступу профспілок завершилось тим, що голова комітету поставив на голосування нардепам питання висловлення недовіри в.о. міністра пані Уляні Супрун. Скажіть, будь ласка, це не політичні вимоги? Я вважаю, що це політичні.

Голова комітету – це Ольга Богомолець?

– Так, Ольга Богомолець поставила на голосування депутатам після виступу профспілок, щоб депутати проголосували, висловили недовіру в.о. міністра пані Уляні Супрун. Я вважаю, що це є політична маніпуляція.

К слову, эксперт по вопросам реформы здравоохранения РПР Александр Ябчанка в эфире "ГС" заявил, что вместо обещаний бесплатной медпомощи государство должно перейти к конкретике.