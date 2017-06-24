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    Общество

    Аналитик: медицинская и пенсионная реформы - антисоциальные

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    Принятие Пенсионной реформы (61)

    (обновлено: )10911
    В эфире радиостанции Голос Столицы руководитель группы аналитики и прогнозирования Центра стратегических инициатив Владимир Стус заявил, что в Украине сейчас нет надобности ни в пенсионной, ни в медицинской реформах.
    Медицинский работник. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. В Верховной Раде зарегистрировали бюджетный законопроект, меняющий подход к финансированию системы здравоохранения. Об этом сообщила в. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Проект закона был внесен повторно, так как предыдущий законопроект не набрал необходимых голосов.

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    Кроме того, 21 июня правительство приняло решение о предоставлении в Верховную Раду пакета законопроектов под условным названием "пенсионная реформа".

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    Эти законопроекты прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы руководитель группы аналитики и прогнозирования Центра стратегических инициатив Владимир Стус.

    "И медицинская, и пенсионная реформы похожи. С одной стороны — это экономия средств бюджета, с другой стороны — антисоциальныя направленность, и с третьей — антиконституционность. Плюс оба закона являются непроработанными. Пенсионная реформа не согласована ни с комитетами, ни с президентом. И, к счастью, оба закона имеют достаточно низкие шансы пройти. Более того, необходимости в них нет сейчас, бюджет полгода наполняется нормально", — заявил эксперт.

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