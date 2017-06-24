Аналитик: медицинская и пенсионная реформы - антисоциальные

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. В Верховной Раде зарегистрировали бюджетный законопроект, меняющий подход к финансированию системы здравоохранения. Об этом сообщила в. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Проект закона был внесен повторно, так как предыдущий законопроект не набрал необходимых голосов.

Кроме того, 21 июня правительство приняло решение о предоставлении в Верховную Раду пакета законопроектов под условным названием "пенсионная реформа".

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Эти законопроекты прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы руководитель группы аналитики и прогнозирования Центра стратегических инициатив Владимир Стус.

"И медицинская, и пенсионная реформы похожи. С одной стороны — это экономия средств бюджета, с другой стороны — антисоциальныя направленность, и с третьей — антиконституционность. Плюс оба закона являются непроработанными. Пенсионная реформа не согласована ни с комитетами, ни с президентом. И, к счастью, оба закона имеют достаточно низкие шансы пройти. Более того, необходимости в них нет сейчас, бюджет полгода наполняется нормально", — заявил эксперт.

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