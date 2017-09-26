А напоследок я скажу... С каким багажом "варяги" покидают Украину

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

После Евромайдана в обществе были значительные надежды на приход к власти новых лиц и проведение качественных реформ. В 2014 году в постреволюционном правительстве Арсения Яценюка впервые появилась группа министров-иностранцев, на которых возлагали большие надежды. Тогда эту инициативу продвигал глава администрации президента Борис Ложкин. Однако продержались они недолго и вскоре почти все ушли из власти.

Последним таким сюрпризом стала отставка в августе 2017 года польского экс-главы "Укрзализныци" Войцеха Бальчуна.

Счастлив, что выжил

На днях в интервью польскому изданию Wiadomosci Onet Бальчун рассказал, как ему работалось в Украине, и почему он ушел. Его откровения многих удивили. Ведь поляк навал своим главным успехом то, что он вернулся из Украины живым.

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"С точки зрения опасений и рисков, которые я принял во внимание при поездке в Украину, могу сказать, что наибольший успех в том, что я выжил и вернулся", — сказал Бальчун.

Он рассказал, что ходил в Украине в пуленепробиваемом жилете, а от экстремальной работы его спасала музыка: "Никто не ожидал, что я выдержу это долго".

При этом Бальчун не отрицает, что сразу воспринимал эту должность как временную. По ходу работы стало очевидно, что из-за политики "Укрзализныця" и ее глава находятся под большим давлением, признается поляк.

Что касается работы с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном, Бальчун говорит, что это была одна из преград работать там дальше и "проводить стратегические реформы". Поляк говорит, что против него запустили черную пиар компанию, которую сейчас, после отставки, перенаправили на самого Омеляна. По его словам, за этой кампанией стоят конкретные группы, но назвать их отказывается.

Бальчун также подчеркнул, что масштабы коррупции в Польше и Украине несравнимы. "О некоторых вещах в Украине говорят как об очевидных, хотя нас бы они шокировали", — говорит поляк.

Айварас Абромавичус

Напомним, одним из первых министров-иностранцев, со скандалом подавшим в отставку, стал глава Минэкономразвития, литовец Айварас Абромавичус. Об этом стало известно 3 февраля 2016 года, накануне запланированного отчета правительства, и вызвало громкий резонанс.

Сам Абромавичус объяснял причину своего ухода невозможностью проводить реформы из-за противодействия со стороны властей. Министр публично заявил о давлении со стороны администрации президента Петра Порошенко и попытках замглавы фракции БПП Игоря Кононенко помешать его работе.

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"У меня и моей команды нет желания быть ширмой для откровенной коррупции или подконтрольными марионетками для тех, кто хочет в стиле старой власти установить контроль над государственными деньгами. Я не хочу ездить в Давос, рассказывать им о наших успехах, в то время как за нашей спиной решаются какие-то вопросы в интересах отдельных людей", — говорил Абромавичус.

Александр Квиташвили

Грузин Александр Квиташвили приехал в Украину в декабре 2014 года и возглавил Минздрав. Однако уже в июле 2015 года на фоне обвинений в бездеятельности, он заявил о готовности уйти в отставку.

По словам Квиташвили, он приехал в Украину реформировать систему здравоохранения, а не заниматься политикой или бизнесом. "Я буду работать до того момента, пока я нужен стране…Я недооценил сопротивление системы и количество барьеров, которые нужно преодолеть", — сказал Квиташвили.

"Если я являюсь последним камнем преткновения, из-за которого тормозятся реформы здравоохранения, я готов уйти. Сейчас судьбу реформы будет решать Рада. Я надеюсь, что этот шанс будет использован, иначе до конца года система развалится", — подчеркивал министр.

14 апреля 2016 года Квиташвили лишился должности после расформирования правительства Арсения Яценюка.

Громкий уход Саакашвили

В ноябре 2016 года одиозный глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили объявил об отставке, как всегда громко и эмоционально. Свое решение Саакашвили мотивировал усталостью от коррупции, а также обвинял Порошенко в покровительстве преступных "кланов" в регионе.

"Порошенко или Янукович? Какая разница кто их (народ — ред.) будет грабить?… Президент Порошенко говорил, что ему мешал Яценюк (экс-премьер Арсений Яценюк — ред.). Мы создали движение "За очищение" и помогли ему избавиться от Яценюка… В той ситуации, когда в Одесской области президент лично поддерживает два клана: это клан криминальный из убийц из 90-х Труханова (мэр Одессы Геннадий Труханов) и клан коррупционный", — заявил Саакашвили.

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Саакашвили был назначен по пост губернатора Одесской области 30 мая 2015 года. И инициатива о его назначении принадлежала именно Порошенко. Президент тогда заявлял, что возлагает большие надежды на Саакашвили, в том числе по борьбе с коррупцией в регионе.

Хатия Деканоидзе

Спустя год после начала работы, 14 ноября 2016 года, подала в отставку и Хатия Деканоидзе — глава Нацполиции из грузинской команды реформаторов.

По ее словам, свою миссию она выполнила, но подчеркнула, что политики вмешиваются в работу правоохранительной системы.

"Подводя итоги своей работы, она предостерегла от вмешательства политиков в деятельность полиции, с чем неоднократно сталкивалась в своей практике. "Не могут и не должны назначения в правоохранительных органах согласовываться с политиками. И политики не должны пытаться использовать силы правопорядка для защиты своих интересов", — говорила Деканоидзе.

По ее словам, серди других проблем, которые мешают работать, это коррупция, которую так и не удалось искоренить до конца.

В то же время, по мнению политологов, именно угроза масштабных акций протеста и вероятность получить приказ на силовой разгон, побудила Деканоидзе принять решение об отставке.

"На отставку Деканоидзе повлияли три фактора. Первый — уход команды Михаила Саакашвили, к которой, в какой-то степени относилась Деканоидзе и с которой решила уйти. Вторая причина — фактор протестов, которые будут в Украине этой осенью-зимой. Деканоидзе не хочет быть человеком, которого будут обвинять в разгонах акций протеста. Очевидно, что противостояния народа с полицией будут иметь место, а перед силовиками будут ставить задачи по жесткому противодействию акциям протеста", — высказывался политолог Руслан Бортник.

По материалам из открытых источников интернет