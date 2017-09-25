Травиться подано! Массовые отравления как норма

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Практически каждый день информационные ленты пестрят сообщениями о массовых отравлениях в Украине. Число жертв исчисляется десятками. Среди пострадавших — дети.

Несомненно, что из-за бесконтрольного роста цен на продукты и сокращения доходов, украинцы стали хуже питаться и все больше экономят на еде, покупая продукты, качество которых вызывает большие сомнения.

Во Львове 56 человек отравились рыбой горячего копчения, приобретенной на одном из рынков, среди пострадавших семеро детей. Люди госпитализированы с диагнозом острая кишечная инфекция.

Но украинцы травятся не только дешевыми продуктами с базаров, гнилье им продают и в супермаркетах.

Исполнительный директор Всеукраинской общественной организации "Союз потребителей Украины" Максим Несмиянов, проводивший проверку во Львове только на прошлой неделе, рассказал РИА Новости Украина шокирующие вещи.

"Как только отъезжаешь от столицы, контроля становится все меньше. Мы собрали огромнейшую тележку "просрочки", и это был представитель международной компании. В местных торговых сетях, будем говорить прямо, творится черт знает что. Мы проверяли местные локальные сети, и там в каждой присутствует определенное количество просрочки. Это связано с тем, что контроля на рынке нет, и магазины достаточно сильно расслабились и продают уже и просроченную продукцию, и некачественную, опасную для человека", — сказал Несмиянов.

По его словам, представители "Союза потребителей Украины" проверяли львовский рынок в 20-х числах июля, и обнаружили, что в воскресный день ни у одного из продавцов не было документов от местной ветеринарной лаборатории, и такая ситуация практически на всех рынках страны.

От скандала до нормы

Еще совсем, казалось бы, недавно массовые отравления в Украине были событием из ряда вон выходящим и вызывали не только огромный резонанс, но и оргвыводы. В июне 2011 года в Киеве 38 человек были госпитализированы с симптомами пищевого отравления. На следующий день сообщалось уже о 50 заболевших. Вероятной причиной отравления считались куры-гриль, которые пострадавшие купили в одном и том же супермаркете. Врачи выяснили, что причиной массового отравления киевлян стали не только куры, но и салаты, которые готовят в супермаркетах. Отравление киевлян имело последствия — местные власти озаботилась качеством продукции собственного приготовления, которая продавалась торговых сетях. Эксперты отмечали, что в абсолютном большинстве случаев салаты, приготовленные в супермаркетах, не соответствовали нормам по микробиологическим показателям. Супермаркеты массово нарушали основные принципы безопасности пищевой продукции — сроки использования сырья, из которых готовятся салаты, температурный режим в помещениях, где готовится такая продукция, и условия продажи.

Санслужбы сразу нескольких городов запретили или ограничили продажу супермаркетами салатов, приготовленных непосредственно в магазинах. Самым радикальным городом тогда оказался Ровно: на время жары, с начала июля до 1 сентября там вступил в силу запрет Санитарно-эпидемиологической службы производить и реализовывать супермаркетам салаты с мясом и заправленные майонезом. Введению запрета предшествовала масштабная проверка предприятий торговли, в ходе которой санстация проверяла условия, в которых готовятся салаты, а затем протестировала их качество, и ни один супермаркет проверки не выдержал. Во Львове прямого запрета на продажу подобной продукции не вводили, ограничившись рекомендацией.

Бесконтрольность и вседозволенность RIA News Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк Рубан: есть тенденция к росту пищевых отравлений

Но тогда в Украине еще существовала Санэпидстанция, которую впоследствии успешно ликвидировали "за взяточничество". Конечно, работа СЭС не была идеальной. Но мораторий на проверку малого бизнеса, согласно которому, проверка может быть проведена только при наличии смертельного случая, плюс ликвидация СЭС породили вопиющую бесконтрольность и, как следствие, безнаказанность. В стране сложилась катастрофическая ситуация с безопасностью продуктов питания. В Украине вот уже три года нет органа, который бы занимался качеством как продуктов, так и вообще всех товаров, которые потребляют украинцы. Госпродпотребслужба же не справляется с возложенными на нее функциями. И всё это чревато для граждан не только потерей здоровья, но и жизни. в 2016 году в Украине впервые от алкоголя умерло по официальным данным более 70, а по неофициальным — более 100 человек. С начала 2017 года в Украине зарегистрировано 77 случаев заболевания ботулизмом, 9 из них завершились смертью. Опасную инфекцию люди "подхватили" употребляя рыбу и консервы промышленного производства. Эти две череды смертельных случаев произошли за неполный год впервые с 1991 года. По мнению специалистов, это свидетельствует о том, что система безопасности пищевых продуктов в стране полностью разрушена.

Массовые отравления. Новейшая история

Массовое отравление львовян заставило "прозреть" некоторых политиков, которые не преминули на этом попиариться. Странно, что раньше они совершенно не замечали происходящего в стране.

В июне нынешнего года 38 человек оказались в больнице после посещения столичных ресторанов суши с диагнозом кишечная инфекция. Реакция Госпродпотребслужбы на отравление в киевском ресторане впечатляет: "с целью недопущения отравлений в Киеве усиливаются меры информационно-разъяснительной работы среди субъектов хозяйствования". В рамках мониторинга заведений общепита, который проводился в связи отравлениями в Киеве, сотрудники Госпродпотребслужбы посетили 103 заведения, 15 из них не позволили проводить у них мероприятия. И только в четырех заведениях не было выявлено никаких нарушений. У всех остальных нарушения были. Но печальный случай в столице, вызвавший широчайший резонанс так никого ничему и не неучил

Сентябрьская хроника массовых отравлений по Украине звучит, как сводки тяжелых, кровопролитных боев на всех фронтах.

15 сентября 2017 года массовое отравление произошло в одной из киевских гимназий. Более 200 учащихся начальной школы не пришли на занятия, а два десятка родителей обратились к врачам по поводу состояния своих детей. Накануне ученики 59-й гимназии обедали в столовой, через несколько часов у детей начальной школы появились симптомы пищевого отравления. На утро из 518 детей почти половина не пришла на занятия.

За день до этого в селе Веселое в Луганской области в инфекционное отделение больницы госпитализировали два десятка студентов техникума с признаками острой кишечной инфекции.

В сентябре же массовое отравление детей произошло на Буковине. В больницу попало 12 несовершеннолетних — один третьеклассник, остальные дошкольники. Все они — воспитанники школы-детского сада в селе Шебутинцы. Причина госпитализации — кишечная инфекция, а именно дизентерийная палочка.

Так же в сентябре в поселке Заречное на Ровенщине отравились продуктами 16 первоклассников учебно-воспитательного комплекса "Общеобразовательная школа І степени — гимназия". Всех их доставили в больницу с острой кишечной инфекцией. Причиной отравления детей стала бактерия "сальмонелла энтеритидис".

Еще одно массовое отравление произошло в начале сентября в Херсоне. В больнице оказались 16 человек, в том числе дети. Всех их объединяет шашлык в лаваше, купленный в кулинарии местного супермаркета. Владельцы заведения группу проверяющих к себе сначала не пустили. Анализы удалось взять только после судебного предписания, в сопровождении полиции.

Лучше не будет

"Всё развалили, и будет только хуже. Лучше никак не будет, потому что я не вижу никаких шагов, которые направлены на то, чтобы становилось хоть немножко лучше. Уничтожили специалистов, лучшие уволились, разбежались. Поприходили вообще люди без опыта, без ничего, которым нужны лишь должности. А страна эта никому не нужна", — сказала РИА Новости Украина врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская.

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