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    Число отравившихся рыбой во Львове возросло до 40 человек

    (обновлено: )37801
    По состоянию на утро 24 сентября к медикам обратились 40 человек, почувствовавших резкое ухудшение состояния здоровья после употребления копченой рыбы, приобретенной на рынке, сообщила главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко.
    Вяленая рыба. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 сен – РИА Новости Украина. Во Львове до 40 человек увеличилось число пострадавших после употребления копченой рыбы с рынка "Привокзальный", сообщила главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко.

    Медсестра в больнице. Архивное фото
    RIA News Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк
    Рубан: есть тенденция к росту пищевых отравлений

    Ранее сообщалось, что количество людей, которые отравились копченой рыбой во Львове, возросло до 32 человек.

    По ее словам, число пострадавших в результате пищевого отравления продолжает увеличиваться. По состоянию на утро 24 сентября к медикам обратились 40 человек, почувствовавших резкое ухудшение состояния здоровья после употребления копченой рыбы, приобретенной на рынке.

    "К медикам уже обратились 40 человек, из них пятеро детей в возрасте от 3 до 15 лет. Два человека после оказания медицинской помощи от госпитализации отказались. В настоящее время во Львовскую областную клиническую больницу госпитализированы 36 человек, еще двое — госпитализированы в больницу города Пустомыты", — приводит слова Тимко УНИАН.

    В Нацполиции области отметили, что по данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 325 ч.1 УК Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Санкция статьи предусматривает штраф 1700 грн или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

    В субботу с диагнозом острая кишечная инфекция во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализировали 28 человек, которые употребляли в пищу рыбу.

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