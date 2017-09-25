Количество отравившихся рыбой во Львове растет - спецкор

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Количество людей, отравившихся рыбой во Львове, возросло. По последним данным, уже 48 человек госпитализированы.

Как сообщили местные врачи, пациенты начали поступать в больницу 22 сентября после обеда. Подавляющее большинство покупали рыбу на Привокзальном рынке во Львове. Однако среди отравившихся есть и те, кто покупал мороженую рыбу. Во всех случаях симптомы одинаковые: тошнота, рвота и высокая температура, а диагноз — острая кишечная инфекция.

Медики говорят, что пока неизвестно, какой возбудитель вызвал заболевание — результаты бактериологических исследований обнародуют через несколько дней.

По факту массового отравления правоохранители открыли уголовное производство.

О том, что происходит во Львове, сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент Андрей Галицкий.

(текст публикуется на языке оригинала)

Які останні дані? Скільки людей госпіталізували через отруєння?

— На жаль, змінилися дані. Вже станом на вчорашній вечір до інфекційної лікарні обласної госпіталізували 32 людини, які власне харчувалися, які купували в'ялену рибу. Серед госпіталізованих п'ять дітей, наймолодшій дитині три роки.

Який стан потерпілих? Чи надають їм необхідну допомогу?

— Одразу, як люди почали надходити до лікарні, це ще надвечір п'ятниці, госпіталізованим була надана вся необхідна медична допомога, вони продовжують отримувати її і зараз. Медики на разі зазначають, що стан усіх госпіталізованих близький до важкого, однак організм потребує лікування, яке після такого отруєння може тривати тиждень, два тижні, тобто такий довготривалий процес, і люди впродовж цього періоду лікування будуть не дуже добре почуватися.

Чи відомо вже, чим саме отруїлись львів'яни? В'яленою рибою, чи не тільки?

— Наразі, за останньою інформацією, як зазначають самі постраждалі, які отруїлися рибою, вони власне купували і їли в'ялену скумбрію. Купували саме в тому павільйоні на Привокзальному ринку, який позиціонував себе, що там риба приготована за якимось новим рецептом, найсвіжіша риба на ринку.

Є інформація, що продавчині, що продавала зіпсований продукт, на роботі вже немає. Колеги кажуть, що жінка працює на ринку не один рік і традиційно продає спеції, а звідки взялася в неї риба — не розуміють. Що ви знаєте про це? Украинское фото Роковое лето. Что ни день, то массовые отравления

— Так, дійсно є така інформація, що власне в тому павільйоні жінка з'явилась зовсім нещодавно і коли вона, можливо, побачила в новинах, що люди отруїлися рибою, то впродовж суботи вона на ринку не з'являлася.

Правоохоронці її шукають?

— Так, правоохоронці почали її розшукувати, опитують свідків, тобто безпосередньо самих постраждалих, обіцяють, що цю продавчиню обов'язково знайдуть, але на потрібно трохи часу.

А як реагує місцева влада? Чи були офіційні заяви? Чи будуть проводити перевірки?

— Офіційних заяв ще від влади обласної і міської ще ніяких не було, тому що вихідні. Відомо лише, що споживслужба пообіцяла провести також розслідування, перевірити всі наявні продукти. Зразки риби, якою отруїлися люди, передані на експертизу, найближчими днями будуть відомі результати, і це допоможе встановити, що саме було з тією рибою не так, чому отруїлися люди.

Що кажуть львів'яни про цей інцидент? Рибу зараз не ризикують купляти?

— Не можна так однозначно говорити, ризикують чи не ризикують, власне на ринках, на таких от стихійних ринках, як, наприклад, "Привокзальний" у Львові, там зазвичай продають продукти масового споживання, вони на дві-три гривні дешевші, ніж в супермаркетах, і очевидно, що для людей це грає неабияку роль.

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К слову, в Госпродпотребслужбе ранее сообщали, что санитарно-эпидемическая ситуация в стране остается напряженной и нестабильной. В этом году вспышки пищевых отравлений регистрировались почти во всех регионах за исключением Луганской области. Наибольшее количество было зафиксировано в Одесской и Киевской областях.