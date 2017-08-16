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    Нешуточное лето. Украинцев массово атаковали вирусы и болезни

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    Этим летом все инфекции будто "сговорились". Помимо ботулизма, по Украине зафиксированы вспышки кишечных инфекций, кори, вируса Коксаки, столбняка. Медики предупреждают: на пороге эпидемия дифтерии, а противоядия нет.
    Больница в Украине. Архивное фото
    Украинское фото

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Опасные инфекции атаковали украинцев посюду. Что ни день – то массовые отравления, вспышки ботулизма, кишечных инфекций, кори, вируса Коксаки, столбняка. И это еще не полный список.

    Обед детей. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Медики предупреждают: на пороге еще и эпидемия дифтерии, а противоядия нет. 

    Чаще всего врачи говорят, что всему виной — низкая вакцинация населения. Украина входит в восьмерку стран с низким уровнем охвата прививками.  Однако дело не только в антипрививочных настроениях части родителей и длительном отсутствии иммунобиологических препаратов для прививания. Большинство украинцев не уверены в безопасности самих вакцин, которые государство закупает.

    Кроме того, большинство сывороток от опасных болезней и вовсе нет. 

    Впрочем, уровень инфекционных заболеваний в стране — это наилучший индикатор состояния ее системы здравоохранения. 

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    Кишечные инфекции 

    В понедельник, 14 августа, на Львовщине на свадьбе отравились семь человек. Их доставили в больницу с диагнозом гастроэнтероколит в состоянии средней тяжести.

    Среди пострадавших оказался и ребенок 2013 года рождения.

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    Facebook Виталия Куприя
    Представитель МИД по ситуации с украинцами и вирусом Коксаки

    Кроме того, в Запорожской области за неделю с подозрением на заболевания острыми кишечными инфекциями обратились 508 человек.

    Среди причин заболеваний кишечной инфекцией больше всего отправлений приходится на молочную ─ 23,7%, мясную ─ 20%, овощи и фрукты ─ 18,5% и рыбную продукцию ─ 11%. 

    Почти в половине случаев — заболевания кишечной инфекции, связанные с употреблением продуктов и блюд, которые готовились и хранились в домашних условиях. 

    Также за неделю в области зарегистрировано два случая вирусного гепатита А ─ в Запорожье и Токмаке. 

    По словам специалистов, в 2017 году заболеваемость кишечной инфекцией превзошла все показатели прошлого года. 

    Вирус Коксаки, корь, столбняк…

    По словам медиков,  вспышки эпидемий различных инфекционных заболеваний, в том числе и корь, ожидаемы, так как уровень вакцинации среди населения по-прежнему низкий.

    В то же время этим летом зафикированы и новые заболевания, в частности вирус Коксаки. Больные зарегистрированы в разных регионах страны. Болезнь везут отдыхающие из Турции.

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    Вирус Коксаки уже добрался до Тернопольской области, Сум и Черновцов. Пока в зоне риска в основном дети в возрасте от 2 до 10 лет. 

    Так, более 20 детей заболели вирусом Коксаки в Черткове Тернопольской области. У двух госпитализированных — состояние средней тяжести.

    Кроме того, в детском дошкольном учреждении №33 Черновцов зафиксирована вспышка вируса Коксаки. Один ребенок госпитализирован в медицинское учреждение. У детей наблюдалась температура и сыпь по телу, чего при обычном ОРВИ не бывает.

    Подхватила новый вирус и семья из Сум, вернувшаяся из Турции.

    Столовая в детском оздоровительном санаторий Лазурный
    фото из открытых источников
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    Следует отметить, что заболеть вирусом Коксаки могут не только дети, но и взрослые. 

    Симптомы вируса Коксаки — сыпь на руках ногах и в ротовой полости, температура под 40 и диарея. 

    При этом Коксаки относится к так называемым энтеровирусам. То есть подхватить его можно через воду, воздушно-капельным путем и через плохо вымытую посуду. 

    Основная коварность вируса в том, что он достаточно устойчив во внешней среде и долго сохраняет жизнедеятельность в сточных водах, бассейнах, молоке, хлебе, овощах, пояснила врач-инфекционист Ольга Голубовская

    "Обезвредить вирус достаточно сложно: он хорошо себя чувствует в поверхностных водах, например в бассейнах, на предметах обихода. Конечно, ультрафиолетовые прямые лучи на него действуют губительно, но такая устойчивость вируса предрасполагает к достаточно интенсивной передаче…", — рассказала Голубовская. 

    По ее словам, лучший способ уберечься — соблюдать элементарную гигиену. 

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    Помимо вируса Коксаки, в Украине начался и очередной эпидемический подъем заболеваемости корью. 

    При этом заболеваемость зарегистрирована даже у тех, кто привит против кори!

    Врач скорой помощи. Архивное фото
    Украинское фото
    Атака инфекций. Мало ботулизма, получите еще и корь

    По данным госучреждения "Украинский центр контроля и мониторинга заболеваний МЗ Украины" за 6 месяцев 2017 года зарегистрированы 944 случая кори, из них 711 (75,3%) среди детей до 17 лет. Заболеваемость зарегистрирована в 16 областях и Киеве. 

    Больше всего случаев в Ивано-Франковской (437) и Одесской (379) областях. В Харьковской области зарегистрировано 5 случаев кори. 

    Из числа заболевших привиты против кори 3 человека, не привиты 2.

    Вспышка кори "добралась" и до столицы. Так, если в городе за первые шесть месяцев зафиксировано 11 случаев, то за 10 дней августа к медикам обратились уже 8 больных.

    "Три из них – среди ромов, проживающих в Дарницком районе. В целом по Киеву только 35% детей вакцинированы против кори, тогда как стандарт-85%", – сообщил начальник Главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

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    В Минздраве отмечают, что в 2016 году вакцинацию от кори получили лишь 45,5% детей, а ревакцинацию – 30,2%. 

    В этом году в Украине зарегистрировано и 5 случаев столбняка среди детей. Последний случай заражения произошел на Львовщине

    По предварительным данным, ребенок заразился из-за попадания постороннего предмета в нос. При этом девочка не была вакцинирована.

    Вдобавок украинские медики предупреждают, что Украина — пороге эпидемии дифтерии. Инфекционист Голубовская подчеркивает, что эта болезнь очень заразна и может иметь тяжелые последствия, а сыворотки против дифтерии в Украине сейчас нет.

    По материалам из открытых источников интернет 

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