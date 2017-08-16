Нешуточное лето. Украинцев массово атаковали вирусы и болезни

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Опасные инфекции атаковали украинцев посюду. Что ни день – то массовые отравления, вспышки ботулизма, кишечных инфекций, кори, вируса Коксаки, столбняка. И это еще не полный список.

Медики предупреждают: на пороге еще и эпидемия дифтерии, а противоядия нет.

Чаще всего врачи говорят, что всему виной — низкая вакцинация населения. Украина входит в восьмерку стран с низким уровнем охвата прививками. Однако дело не только в антипрививочных настроениях части родителей и длительном отсутствии иммунобиологических препаратов для прививания. Большинство украинцев не уверены в безопасности самих вакцин, которые государство закупает.

Кроме того, большинство сывороток от опасных болезней и вовсе нет.

Впрочем, уровень инфекционных заболеваний в стране — это наилучший индикатор состояния ее системы здравоохранения.

Читайте также: Не последнее массовое отравление в Киеве, за которое никто не ответит

Кишечные инфекции

В понедельник, 14 августа, на Львовщине на свадьбе отравились семь человек. Их доставили в больницу с диагнозом гастроэнтероколит в состоянии средней тяжести.

Среди пострадавших оказался и ребенок 2013 года рождения.

Кроме того, в Запорожской области за неделю с подозрением на заболевания острыми кишечными инфекциями обратились 508 человек.

Среди причин заболеваний кишечной инфекцией больше всего отправлений приходится на молочную ─ 23,7%, мясную ─ 20%, овощи и фрукты ─ 18,5% и рыбную продукцию ─ 11%.

Почти в половине случаев — заболевания кишечной инфекции, связанные с употреблением продуктов и блюд, которые готовились и хранились в домашних условиях.

Также за неделю в области зарегистрировано два случая вирусного гепатита А ─ в Запорожье и Токмаке.

По словам специалистов, в 2017 году заболеваемость кишечной инфекцией превзошла все показатели прошлого года.

Вирус Коксаки, корь, столбняк…

По словам медиков, вспышки эпидемий различных инфекционных заболеваний, в том числе и корь, ожидаемы, так как уровень вакцинации среди населения по-прежнему низкий.

В то же время этим летом зафикированы и новые заболевания, в частности вирус Коксаки. Больные зарегистрированы в разных регионах страны. Болезнь везут отдыхающие из Турции.

Читайте также: Тернополь знакомится с вирусом Коксаки

Вирус Коксаки уже добрался до Тернопольской области, Сум и Черновцов. Пока в зоне риска в основном дети в возрасте от 2 до 10 лет.

Так, более 20 детей заболели вирусом Коксаки в Черткове Тернопольской области. У двух госпитализированных — состояние средней тяжести.

Кроме того, в детском дошкольном учреждении №33 Черновцов зафиксирована вспышка вируса Коксаки. Один ребенок госпитализирован в медицинское учреждение. У детей наблюдалась температура и сыпь по телу, чего при обычном ОРВИ не бывает.

Подхватила новый вирус и семья из Сум, вернувшаяся из Турции.

Следует отметить, что заболеть вирусом Коксаки могут не только дети, но и взрослые.

Симптомы вируса Коксаки — сыпь на руках ногах и в ротовой полости, температура под 40 и диарея.

При этом Коксаки относится к так называемым энтеровирусам. То есть подхватить его можно через воду, воздушно-капельным путем и через плохо вымытую посуду.

Основная коварность вируса в том, что он достаточно устойчив во внешней среде и долго сохраняет жизнедеятельность в сточных водах, бассейнах, молоке, хлебе, овощах, пояснила врач-инфекционист Ольга Голубовская.

"Обезвредить вирус достаточно сложно: он хорошо себя чувствует в поверхностных водах, например в бассейнах, на предметах обихода. Конечно, ультрафиолетовые прямые лучи на него действуют губительно, но такая устойчивость вируса предрасполагает к достаточно интенсивной передаче…", — рассказала Голубовская.

По ее словам, лучший способ уберечься — соблюдать элементарную гигиену.

Читайте также: Вирус Коксаки в Турции: более 500 россиян пожаловались на ухудшение здоровья

Помимо вируса Коксаки, в Украине начался и очередной эпидемический подъем заболеваемости корью.

При этом заболеваемость зарегистрирована даже у тех, кто привит против кори!

По данным госучреждения "Украинский центр контроля и мониторинга заболеваний МЗ Украины" за 6 месяцев 2017 года зарегистрированы 944 случая кори, из них 711 (75,3%) среди детей до 17 лет. Заболеваемость зарегистрирована в 16 областях и Киеве.

Больше всего случаев в Ивано-Франковской (437) и Одесской (379) областях. В Харьковской области зарегистрировано 5 случаев кори.

Из числа заболевших привиты против кори 3 человека, не привиты 2.

Вспышка кори "добралась" и до столицы. Так, если в городе за первые шесть месяцев зафиксировано 11 случаев, то за 10 дней августа к медикам обратились уже 8 больных.

"Три из них – среди ромов, проживающих в Дарницком районе. В целом по Киеву только 35% детей вакцинированы против кори, тогда как стандарт-85%", – сообщил начальник Главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

Читайте также: Медик: кризис с вакцинацией – это пороховая бочка

В Минздраве отмечают, что в 2016 году вакцинацию от кори получили лишь 45,5% детей, а ревакцинацию – 30,2%.

В этом году в Украине зарегистрировано и 5 случаев столбняка среди детей. Последний случай заражения произошел на Львовщине

По предварительным данным, ребенок заразился из-за попадания постороннего предмета в нос. При этом девочка не была вакцинирована.

Вдобавок украинские медики предупреждают, что Украина — пороге эпидемии дифтерии. Инфекционист Голубовская подчеркивает, что эта болезнь очень заразна и может иметь тяжелые последствия, а сыворотки против дифтерии в Украине сейчас нет.

По материалам из открытых источников интернет