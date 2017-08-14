Вирус Коксаки добрался до Черновцов - СМИ

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. В детском дошкольном учреждении №33 Черновцов зафиксирована вспышка вируса Коксаки.

Один ребенок госпитализирован в медицинское учреждение.

Как сообщила медсестра детского сада порталу 0372.ua, у детей наблюдалась температура и сыпь по телу, чего при обычном ОРВИ не бывает.

Ранее многие СМИ написали, что в Турции растет число туристов, заболевших вирусом Коксаки (одной из энтеровирусных инфекций). Десятки отдыхающих якобы были вынуждены досрочно прервать отпуск. Минздрав Турции опроверг эти сообщения, назвав их спекулятивными. Позднее появилась информация, что Роспотребнадзор считает небезопасными для туристов условия в районе залива Анталья в Турции.

Ранее сообщалось, что семья из Сум, недавно вернувшаяся из Турции, заболела вирусом Коксаки.