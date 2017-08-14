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    Общество

    Вирус Коксаки добрался до Черновцов - СМИ

    (обновлено: )100
    По информации СМИ, заболели дети дошкольного учреждения №33. У заболевших детей наблюдалась температура и сыпь по телу. Один ребенок госпитализирован.
    Медицинский работник. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. В детском дошкольном учреждении №33 Черновцов зафиксирована вспышка вируса Коксаки.

    Врач-инфекционист Ольга Голубовская
    Facebook Ольги Голубовской
    Голубовская об опасности вируса Коксаки и его лечении

    Один ребенок госпитализирован в медицинское учреждение.

    Как сообщила медсестра детского сада порталу 0372.ua, у детей наблюдалась температура и сыпь по телу, чего при обычном ОРВИ не бывает.

    Ранее многие СМИ написали, что в Турции растет число туристов, заболевших вирусом Коксаки (одной из энтеровирусных инфекций). Десятки отдыхающих якобы были вынуждены досрочно прервать отпуск. Минздрав Турции опроверг эти сообщения, назвав их спекулятивными. Позднее появилась информация, что Роспотребнадзор считает небезопасными для туристов условия в районе залива Анталья в Турции.

    Ранее сообщалось, что семья из Сум, недавно вернувшаяся из Турции, заболела вирусом Коксаки.

     

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