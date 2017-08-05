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    Вспышка столбняка в Украине обусловлена отказом от вакцинации - врач

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    Врач аллерголог-иммунолог первой категории Татьяна Бондаренко в эфире радиостанции Голос Столицы заявила, что украинцам нужно пересмотреть свои взгляды на вакцинацию детей от столбняка.
    Медицинский работник. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. В Украине зарегистрировали новый случай заболевания столбняком, уже пятый в этом году. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, во Львовской области заболела девочка 3,5 лет, она в больнице в тяжелом состоянии. По предварительным данным, ребенок заразился из-за попадания постороннего предмета в нос, девочка не была вакцинирована.

    Вакцинирование. Архивное фото
    AFP 2014
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    Вспышку столбняка в Украине прокомментировала в эфире радиостанции Голос Столицы кандидат медицинских наук, врач аллерголог-иммунолог первой категории Татьяна Бондаренко.

    "Для того, чтобы предотвратить данное заболевание, нужна профилактическая вакцинация детей, которая согласно украинскому календарю прививок проводится в 2, 4, 6, 18 месяцев с последующей ревакцинацией в 6 лет, в 16 и последующие каждые 10 лет. Дело в том, что когда человек вакцинирован, у него есть готовые антитела, которые готовы с первых минут заболевания вступить в атаку. Если их нет, то, безусловно, болезнь развивается, особенно у детей, возможно с летальным исходом. Все случаи столбняка с начала 2017 года в Украине связаны, скорее всего, с отказом родителей от вакцинации. Появляются вот такие вспышки заболевания. Потому родителям нужно пересмотреть свои взгляды на вакцинацию детей", — заявила иммунолог.

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