Медик: кризис с вакцинацией – это пороховая бочка

AFP 2014

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

В 2016-ом году в восьми странах мира — в Центральноафриканской Республике, Чаде, Экваториальной Гвинее, Нигерии, Сомали, Южном Судане, Сирии и Украине — вакцину против дифтерии, столбняка и коклюша получили менее 50% детей.

Эксперты учреждений системы ООН крайне обеспокоены такой ситуацией. Они напомнили государствам и всем родителям, что вакцинация является безопасным, эффективным и дешевым способом защиты детей против опасных инфекционных заболеваний.

Почему уровень вакцинации в Украине критично низок, и что с этим делать, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы врач, глава общественной организации "Инфекционный контроль в Украине" Виктор Ляшко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як можна пояснити небажання вакцинувати дітей в Україні?

— Антивакцинна кампанія дала старт цим негативним настроям, які з'явилися в 2008 році в Україні. Бо до того часу Україна була серед лідерів по охопленням щепленнями, а з 2008 року ми на рівні Сомалі. Найгірше в світі вакцинуються в Україні. Є проблема. Але до цього, до антивацинних настроїв долучилися медичні працівники, долучилася корупція, видають довідки про вакцинацію, не роблячи щеплення, долучилися перебої з поставками вакцин, які в нас були в минулі років п’ять, недофінансування програм із забезпечення вакцинами. Це все в комплексі дало той результат, який ми маємо, порохову бочку в Україні, на якій сидимо всі ми, українці.

Ці проблеми зараз якось вирішуються?

— На жаль, віз вперся, оскільки в минулі роки були перебої з вакцинами. І нам здавалося, експертам в цій галузі, що вже все, вже населення України має попит на вакцинацію. Вже більше говорили: там немає в поліклініці щеплень, вакцин, там немає, не можемо зробити. Цього року вакцини з’явилися в достатній кількості, але рівень все рівно загрозливий. Не йдуть, не вакцинуються. Тому проблема є. І я особисто покладав велику надію на те, що депутати проголосують медичну реформу, введеться поняття співоплати в нашій країні, і потрібно вже вживати якісь фінансові стимули до батьків, які не ведуть своїх дітей на щеплення. Це не є ноу-хау. Досить багато країн вже таке зробили. Австралія зробила, Канада зробила. На днях я чув, італійці вводять. Це країни, в яких понад 86-87% вакциновано, але вони все рівно кажуть: якщо немає 95%, то є ризик зараження, інфікування дітей. А лікувати набагато дорожче, ніж займатися профілактикою тої чи іншої інфекційної хвороби.

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Що ви маєте на увазі під фінансовими стимулами?

— Австралійці не будуть виплачувати соціальну допомогу батькам, які мають дітей, але в яких не зроблені щеплення. Є вплив? Є вплив. Чому хтось може допустити собі не вакцинувати дітей і створювати критичну масу, яка наражає на небезпеку тих, хто не вакцинувався, але ж є 5% тих дітей, яким не можна вакцинуватися з тих чи інших причин. І вони перебувають в нашій країні в групі ризику, наражаються також на величезну небезпеку. Тут етичне питання, яке повинно бути. Немає в нас анатоксину дифтерійного, дійсно. Але є вакцина. Давайте вакцинуватися і забудемо про таку хворобу, як дифтерія.

Чим загрожує ситуація?

— Ситуація загрожує тим, що в будь-який момент, якщо збудник потрапляє на нашу територію, наприклад, дифтерії, в нас розпочнеться епідемія. Епідемія, яка принесе, на жаль, жертви. І про це говорять всі, хто тільки може. Тому що сьогодні країна не готова справитися з захворюванням. Готова країна до профілактики, закупила вакцини. Але якщо зараз появиться дифтерія, яка була в 1990-х роках, на жаль, це буде досить і досить серйозно, це буде жахливо в країні, яка має війну ще на Сході.

Які вакцини безпечні, які — ні? Наскільки якість вакцин з Болгарії і Франції відрізняється від аналогів з Росії чи Індії?

— В нас вакцинація безкоштовна для дітей до 18 років. Якщо приходить в поліклініку, дають вакцину, вакцина є в поліклініці, вона є безпечною. Небезпечна вакцина на наш ринок в країну не попадає. Якщо хтось говорить, що це індійська вакцина, чи іншого якогось виробництва, і вона може бути небезпечна, це маніпуляція свідомістю батьків. Немає сьогодні небезпечних вакцин на ринку.

Ви ж самі сказали про величезну складову корупції в тих же закупівлях.

— Немає в нас зараз корупції в закупівлях. Закупівлі передані на міжнародні організації. Нам вакцини купують ті ж самі організації, які купляють вакцини більшості країн світу — і ЮНІСЕФ, і ООН. Жодних проблем з закупівлями немає. Якщо хтось говорить, знову ж таки, це маніпуляції. Вакцина сьогодні приходить в Україну безпечна, яка може використовуватися. Ми просто забуваємо, щогодини від кору, хвороби, яку можна попередити вакцинацією, гине 16 дітей. Не захворює, а помирає. Просто зараз у нас, в Україні, уже розпочався спалах, який йде з Одеської області. Чому не вакцинують дітей? Я цього не розумію.

У вас є діти?

— Так, в мене є донька, вона вакцинована згідно з календарем щеплень національним, і щороку вакцинується від грипу, як і вся сім'я.

Ще один міф про те, що до першого вакцинування не можна виходити на вулицю з дітьми…

— Вакцина робиться в пологовому будинку для того, щоби зменшити контакт. Але тут є нюанси. І тому краще консультуватися з лікарем. Наприклад, якщо з гепатитом Б, який також робиться в пологовому будинку, то зовсім ніяких проблем немає — виходити чи не виходити гуляти. Краще зробити, оскільки в нашій країні є скрита епідемія гепатиту Б і гепатиту С. Це визнають всі. Стосовно БЦЖ на сьогоднішній день в нас є епідемія туберкульозу, тому краще зробити щеплення в пологовому будинку. Від чого захищає це щеплення? Воно не захистить від звичайних легеневих форм туберкульозу. Але вона захистить від генералізованих форм, які вражають нервову систему, після яких діти стають інвалідами. Звичний туберкульоз лікується.

Наші слухачі пишуть, що стосовно стійкого імунітету — це міф, тому щеплять раз в три-п’ять років. Прокоментуйте.

— Ще раз, це тільки в нашій країні придумують собі міф, а потім шукати когось винним в тому, що система охорони здоров'я не може справитися з хворобою. Для цього і зроблений календар щеплень. Календар щеплень — це 10 інфекційних хвороб, проти яких вакцинують в нас безкоштовно якісними вакцинами, безпечними вакцинами, і розписано графік, коли вакцинують. Наприклад, від туберкульозу вакцинують в перший день і в сім років. Це підтримує імунітет для того, щоби імунітет був постійно напружений і реагував при контакті зі збудником даної інфекційної хвороби.

Напомним, начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире "ГС" пояснил, как избежать заражения ботулизмом, и почему именно в Украине эта инфекция — смертельно опасная.

Ранее президент Ассоциации производителей лекарств Украины Петр Багрий в эфире "ГС" подчеркнул, что суммы, которую выделил Кабмин на программу "Доступные лекарства", недостаточно на 12 миллионов больных.