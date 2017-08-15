В Тернополе зафиксировано массовое заражение детей опасным вирусом - СМИ

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Более 20 детей заболели вирусом Коксаки в Черткове Тернопольской области, сообщают региональные СМИ.

"В Черткове заболели 22 ребенка дошкольного возраста. Вспышка инфекции наблюдается в различных учебных заведениях и в разных группах. Болезнь у деток протекает легко, только у двух госпитализированных — состояние средней тяжести. Специалисты проводят дезинфекцию помещений, где находятся дети", — сообщает doba.te.ua.

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Ранее сообщалось, что в детском дошкольном учреждении №33 Черновцов зафиксирована вспышка вируса Коксаки.

Напомним, по данным СМИ, семья из Сум, недавно вернувшаяся из Турции, заболела вирусом Коксаки.