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    В Тернополе зафиксировано массовое заражение детей опасным вирусом - СМИ

    (обновлено: )15501
    В Тернопольской области 22 ребенка дошкольного возраста заболели вирусом Коксаки. Сообщается, что болезнь у детей протекает легко, однако у двух госпитализированных состояние средней тяжести.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Более 20 детей заболели вирусом Коксаки в Черткове Тернопольской области, сообщают региональные СМИ.

    "В Черткове заболели 22 ребенка дошкольного возраста. Вспышка инфекции наблюдается в различных учебных заведениях и в разных группах. Болезнь у деток протекает легко, только у двух госпитализированных — состояние средней тяжести. Специалисты проводят дезинфекцию помещений, где находятся дети", — сообщает doba.te.ua.

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    Ранее сообщалось, что в детском дошкольном учреждении №33 Черновцов зафиксирована вспышка вируса Коксаки.

    Напомним, по данным СМИ, семья из Сум, недавно вернувшаяся из Турции, заболела вирусом Коксаки.

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