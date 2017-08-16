Тернополь знакомится с вирусом Коксаки

РИА Новости Украина

На Тернопольщине вспыхнул вирус, которым можно заразиться через молоко и овощи, пишет издание 0352.ua.

В Чертковском районе зарегистрировали вспышку вируса Коксаки, заявила заместитель главного врача КРЦПММСД Светлана Грабовецкая.

" Вирус Коксаки не только в Турции. В Чертковском районе зарегистрирована вспышка энтеровирусной инфекции. Род энтеровирусов включает вирусы Коксаки А и В, ЕСНО, вирус гепатита А, вирус полиомиелита. Лабораторные исследования показали, что сейчас циркулируют вирусы Коксаки. Это достаточно устойчивые во внешней среде типы вируса. Он долго сохраняет жизнедеятельность в сточных водах, бассейнах, молоке, хлебе, овощах, фекалиях. Отмечается устойчивостью к антибиотикам, инактивируется (разрушается) при прогреве и кипячении. РИА Новости | Перейти в фотобанк Вирус Коксаки не редкость в Украине - медик

Источником инфекции являются больные или вирусоносители (зараженные лица без проявлений инфекции). Механизм передачи – воздушно-капельный, фекально-оральный (передается через инфицированную воду, продукты питания). Если раньше считалось, что вирусы Коксаки поражают только детей, то теперь мир инфекционных заболеваний изменился. В течение последних 5-ти лет болеют и дети и взрослые. Чаще всего болеют дети в возрасте от 2 до 10 лет. Есть случаи заражения родителей отчер детей".

Итак, как же распознать заражение вирусами Коксаки?

От 2 до 10 дней может длиться скрытый период. После этого поднимается температура тела до 39-40С, возникает головная боль, слабость, нарушение аппетита, часто рвота, понос. Могут быть боли в горле. Важным проявлением является покраснение кожи, папулы, пузырьки, которые чаще всего располагаются на лице, кистях рук, стопах. Именно поэтому данное заболевание еще называют «рот-рука-нога». Иногда высыпания напоминают ветряную оспу.

В ротовой полости появляются высыпания в виде герпеса, так называемая «герпетическая ангина».

Частым проявлением энтеровирусной инфекции является поражение глаз: кровоизлияния в конъюнктиву, склеру, слезотечение. Вирусы Коксаки поражают мышцы, почки, сердце и головной мозг. Наиболее опасны миокардиты, сердечная недостаточность, менингиты и энцефалиты, сопровождающиеся параличами.

Важнейшим в профилактике является соблюдение правил личной гигиены.

Нужно мыть овощи, фрукты, а главное руки. Мыть руки нужно не только после посещения туалета, но и после пребывания в людных местах. Ведь вирус есть повсюду, поэтому локализовать вспышки практически невозможно. Для этого надо закрывать помещения, проводить соответствующую дезинфекцию.

При выявлении больных их необходимо изолировать до исчезновения клинических проявлений (ориентировочно на 10 дней) и обратиться к семейному врачу или инфекционисту.

Специфического лечения, как и профилактики нет. Используются симтоматическая средства. Жаропонижающие – при температуре 39 С и выше, сорбенты – при поносе, и растворы электролитов. В случае развития менингитов, миокардита, перикардита и других тяжелых состояний – обязательное лечение в условиях стационара. Высыпания обрабатывать не нужно.

После перенесенной инфекции формируется стойкий иммунитет, но только против того типа вируса, который вызвал болезнь. А вируса Коксаки группы А есть 24 типа, группы В – 6 типов, кроме того есть 31 тип вируса ЕСНО, который вызывает сходную клиническую картину. Все зависит от нашего иммунитета.

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Поэтому необходимо следить за питанием, физическими и умственными нагрузками, отдыхом, а также всегда помнить слова великого ученого Н. М. Амосова: "Врачи — лечат болезни, а здоровье нужно добывать самому".