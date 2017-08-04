Вирус Коксаки не редкость в Украине - медик

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Украинская семья заразилась опасным вирусом Коксаки на одном из курортов Турции. МИД Украины дало поручение посольству Украины в Турции изучить вопрос и внести предложения относительно рекомендаций для украинцев, отдыхающих в Турции.

Заразиться вирусом можно, купаясь в водоемах, куда попадают сточные воды. Кроме того, вирус передается воздушно-капельным и тактильным путем. Коксаки — очень опасный вирус, среди осложнений медики отмечают вирусный менингит, энцефалит, паралич, перикардит, миокардит и даже диабет.

Детальнее о вирусе Коксаки в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала врач-дерматолог клиники "Евродерм" Марина Анфилова.

(текст публикуется на языке оригинала)

Вам відомо про те, що вірус Коксакі вже з’явився в Україні? Адже в соцмережах кияни пишуть, що саме його підхопили відпочиваючи в Лазурному та Залізному порту на Херсонщині?

— Річ в тому, що не можна говорити, що вірус Коксакі тільки з’явився в Україні, тому що він був завжди. Це розповсюджена інфекція, ми її дуже добре знаємо, і так, дійсно, іноді виникають спалахи, іноді вона трішечки приглушується і її менше, але вона є завжди. Це пов’язано з тим, що вірус дуже легко передається від людини до людини і не завжди просто зберігаються нормальні гігієнічні умови, тому що він може передаватись, по-перше, повітряно-краплинним шляхом, він може передаватись через спільний посуд, він може передаватись через іграшки тощо, тобто шляхи дуже розповсюджені. Він є скрізь, цей вірус. Дуже важливий нюанс є те, що його можуть плутати з дитячими інфекційними захворюваннями і найосновніша проблема, на мій погляд, це в тому, що треба першим його віддиференціювати від менінгіту, тому що сам по собі вірус Корсакі, якщо він перебігає в нормальному варіанті, тобто з’являється підвищення температури, може бути до 38 і більше, може бути загальна слабкість, однозначно одразу буде пронос, може бути блювота і може з’являтись висипка. Висипка може з’являтись в ротовій порожнині у вигляді маленьких пухирців або у вигляді маленьких виразочок, і так само виразка може з’являтись на долонях, підошвах, на руках і ногах, і навіть наші іноземні колеги називають це захворювання хвороба рука – нога – рот. Можуть уражуватись як діти, так і дорослі люди і особливо у людей похилого віку дуже важко ця хвороба переноситься, але, знову ж таки, хочу підкреслити, що наше основне завдання не сплутати з менінгітом, тому що менінгіт потребує одразу госпіталізації і одразу необхідного лікування. Якщо ви побачили такі симптоми як висипка в ротовій порожнині, висипка на долонях, підошвах, руки, ноги, підвищення температури, то однозначно ми можемо думати про вірус Коксакі.

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Специфічного лікування такого, аби ми призначили і одразу людина видужала, його немає. Єдине, що потрібне – це постільний режим, це достатня кількість рідини, тому що іде велика втрата рідини і за необхідності зниження температури. Але якщо воно не загрожує загальному стану, то дайте можливість організму боротись самостійно. Якщо ж з’явились інші симптоми, тому що можуть бути і важкі варіанти вірусу Коксакі, може бути ураження менінгіальних оболонок, може бути ураження внутрішніх органів, це зустрічається рідко, але все-таки є, то, дійсно, тоді необхідна госпіталізація.

Лікування передбачає постільний режим, вживання рідини. Можливо, вживаються медикаменти?

— Ні, специфічних медикаментів у класичному варіанті перебігу хвороби Коксакі, тому що десь за три дні температура має впасти.

Вона сама знижується?

— Звичайно. Як правило, падає, і якщо все це перебігає в класичному варіанті, специфічного лікування не потрібно. Єдине, що потрібно, звичайно, ізолювати хвору людину, тому що щоб далі не розповсюджувалась інфекція, тому постільний режим, щоб дитина знаходилась або людина вдома, менше контактувала з іншими людьми для того, щоб захворювання не розповсюджувалось.

Чи не правильніше тримати людину в лікарні?

— В принципі, ви дивитесь по стану дитини. Якщо дитина грається дома, бігає, активна настільки, наскільки вона може бути активна, вона не пред’являє якихось додаткових скарг, то тоді ви не переймаєтесь, тобто ви дивитесь по стану дорослої людини або дитини. Якщо щось вас непокоїть, тобто дитина говорить, що болить животик, звичайно, тоді ви маєте звернутись до лікаря. Але якщо просто є висипка в ротовій порожнині, є висипка на руках і ногах, температурна реакція, понос, то перші декілька днів питний режим, за необхідності зниження температури, якщо більше 39, але це рідко буває і догляд за слизовою оболонкою ротової порожнини. Можна її ополіскувати, до прикладу, розчином фурациліну або якщо немає фурациліну, це може бути звичайна ромашка і якщо це ураження, припустимо, руки, ноги, звичайними будь-якими антисептиками, які є в аптечці в кожної мами, обробляти.

Может ли помочь на курорте в случае такого заболевания страховой полис, прокомментировал гендиректор Ассоциации страхователей Украины Леонид Хорин.

Были ли случаи, когда люди болели именно этим вирусом?

— Мне об этом вирусе ничего неизвестно, и я сегодня от журналистов о нем узнал.

Для того, чтобы не стать жертвой экзотического заболевания за рубежом, что нужно знать украинскому туристу? Где самые опасные места?

— Это не относится к вопросам страхования. То есть если есть какие-то проблемы, связанные со страхованием, я с удовольствием отвечу, а вопросы медицинского характера, или если вы от меня ожидаете совета мыть руки перед едой, то это общепринятые, общеизвестные нормы.

Насколько уменьшит риски за рубежом медицинская страховка?

— Медицинская страховка защищает гражданина Украины от дорогостоящих затрат на свое лечение за рубежом. То есть если вдруг с нашим гражданином за рубежом случается внезапное заболевание, он обязан обратится в компанию, которая поддерживает нашу украинскую страховую компанию за рубежом в месте пребывания клиента. Он должен обратится и рассказать о том, что с ним произошло, где он находится и выслушать внимательно все рекомендации и строго следовать им, то есть если он в состоянии это сделать. Если он не в состоянии, то есть человек находится в бессознательном состоянии или в очень тяжелом состоянии, безусловно, с помощью посторонних лиц попадает в госпиталь или еще куда-то, ему там проводится соответствующий курс лечения. Значит, он при первой же возможности должен поставить в известность об этом компанию или страховую о том, что с ним произошло и рассказать, опять-таки, все, что этому предшествовало и течение болезни. Потом он, в любом случае, должен собрать объективные доказательства своего пребывания в медицинском учреждении, это все показания, процедуры, лекарства, которые использовались, оригиналы документов, потому что это потом потребуется для предъявления в страховую компанию с тем, чтобы страховая компания подсчитала необходимую суму возмещения, которую требуется выплатить. Вот, собственно, если коротко.

Напомним, врач-эпидемиолог Роман Родина в эфире "ГС" подчеркнул, что показатель смертности заболевших ботулизмом растет с каждым годом.

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А инфекционист Евгения Менжулина в эфире радиостанции Голос Столицы заявила, что сыворотку от ботулизма, которая придет как гуманитарная помощь, врачи будут вводить больным только по приказу руководства.