Представитель МИД по ситуации с украинцами и вирусом Коксаки

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Украинская семья заразилась опасным вирусом Коксаки на одном из курортов Турции. МИД Украины дало поручение посольству Украины в Турции изучить вопрос и внести предложения относительно рекомендаций для украинцев, отдыхающих в Турции.

Заразиться вирусом можно, купаясь в водоемах, куда попадают сточные воды. Кроме того, вирус передается воздушно-капельным и тактильным путем. Коксаки — очень опасный вирус, среди осложнений медики отмечают вирусный менингит, энцефалит, паралич, перикардит, миокардит и даже диабет.

Насколько угрожающая эпидемиологическая ситуация на турецком побережье для украинских отдыхающих, прокомментировал (2 августа — Ред) в эфире радиостанции Голос Столицы представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

(текст публикуется на языке оригинала)

Коли про ситуацію з вірусом дізналися в МЗС України? Адже перші повідомлення про Коксакі з'явилися ще у червні…

— У зв'язку з появою інформації про можливе поширення небезпечного вірусу, посольству України в Туреччині було дано оперативне доручення — опрацювати у взаємодії з відповідальними органами країни перебування питання щодо стану епідеміологічної ситуації, і за результатами аналізу внести можливі пропозиції щодо доцільності вироблення рекомендацій громадянам України. Після одержання аналітичної довідки, яка окреслить чинний стан епідеміологічної ситуації, нами буде ухвалено рішення про доцільність внесення спеціальних рекомендацій громадянам України, які планують подорожі, чи перебувають уже в Туреччині. Я маю зауважити, що станом на 2 серпня звернень громадян України з цього питання не надходило. Консул України сьогодні намагався кількаразово встановити контакт з громадянами України, які проживають у готелі, де начебто виявлено цей вірус, однак такого контакту не вдалося встановити. Я хотів би підкреслити, що консульські співробітники посольства перебувають в постійному контакті з відповідальними службами, і в разі підтвердження поширення цього вірусу, ми будемо діяти так, як ми діємо в таких випадках. Отже, будемо формувати спеціальні рекомендації громадянам України.

Є інформація, що проходить зустріч посла України в Туреччині в МЗС Туреччини. Чи закінчилася ця зустріч?

— Цю інформацію я поки що не можу підтвердити.

Чому не вдалося консулу зв'язатися із тим готелем, де виявили випадки захворювання?

— Йшлося про можливість встановлення контактів з громадянами України, які перебувають в цьому готелі. Однак, вони не відгукнулися.

Чи є інформація про кількість громадян, які могли заразитися в Туреччині?

— Дякую, але я вже наголошував, що станом на 2 серпня громадяни України не зверталися до посольства з цього питання.

Українці, які відпочивають в турецьких готелях розповідають, що є проблеми з викликом швидкої допомоги,оскільки ні керівництво готелю, ні турецькі медики не зацікавлені фіксувати випадки захворювань, аби не зірвати курортний сезон. Куди звертатися в такому випадку?

— У випадку надзвичайної ситуації або обставин, які можуть кваліфікуватися громадянами України, як такі, що є надзвичайними, необхідно звертатися передусім до посольства. Адже в посольстві діє так званий екстрений зв'язок. І за таких обставин консул завжди, незважаючи на пору року, на зважаючи, чи це день, чи ніч, завжди оперативно реагує. Такою є місія консула. У разі, якщо, скажімо, громадянин України відчуває і,так би мовити, став об'єктом небезпечної чи надзвичайної ситуації, він може скористатися, це його повне право. А обов'язок консула — оперативно зреагувати на обставини, які склалися.

Як довго епідеміологічна ситуація в країні може вивчатися?

— Я думаю, що це є запитання більше до фахівців, я не можу прогнозувати, як це довго може тривати. На це питання можуть дати відповідь фахівці з цієї сфери.

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Наскільки вірогідно, що для українців "оксамитовий сезон" в Туреччині може бути зірваний? Тобто буде заборона на відвідини Туреччини.

— Я би не вів розмову про такі категорії, як ви оперуєте. Річ в тому, що питання ухвалення тих чи інших, погодження тих чи інших рекомендацій приймається на підставі аналізу ситуації. Ми не маємо аналітичного матеріалу, ми не маємо позиції і оцінки стану речей на місці. Ми не можемо моделювати перспективу. Рішення приймається на підставі реального стану речей. Отже, маючи базові свідчення, базові матеріали компетентних органів, які засвідчать, яким є реальний стан на місці, ми тоді, виходячи з цих матеріалів, зможемо ухвалювати рішення про вироблення тих чи інших рекомендацій.

Чи є в посольства певний дедлайн, до якого потрібно зробити якісь висновки?

— Я говорив про те, що посольству дано оперативне доручення. Отже, посольство оперативно діє. Це означає, що будь-якої миті воно буде готове відповісти на питання, яке нас тривожить.

А були аналогічні ситуації минулими роками, коли МЗС виступало з рекомендаціями для українців, які відпочивають за кордоном, і проблемою були саме небезпечні захворювання?

— МЗС на постійній основі аналізує ситуацію в тій чи іншій країні, особливо, в країнах, до яких є високий рівень інтересу відвідання громадянами України. І виходячи з безпекової ситуації, яка складається в країні, виходячи з епідеміологічної ситуації, МЗС завжди ухвалює рекомендації, які публічно оприлюднюються через ресурси, і в спосіб доведення до відома до туристичних агентств, і посольства інформують на місцях про те, що обставини є такими, які необхідно взяти до уваги. Я б не хотів перелічувати країни, це є очевидно і відображено на нашому ресурсі. І ми маємо доволі високу відвідуваність ресурсу громадянами України. Отже, це є абсолютно штатна ситуація, коли обставини в тій чи іншій країні з точки зору безпеки, з точки зору епідеміологічної ситуації, є критичними, тоді, це очевидно, є оперативне інформування громадян про існуючу ситуацію в цій країні.

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Напомним, врач-эпидемиолог Роман Родина в эфире "ГС" подчеркнул, что показатель смертности заболевших ботулизмом растет с каждым годом.

А инфекционист Евгения Менжулина в эфире радиостанции Голос Столицы заявила, что сыворотку от ботулизма, которая придет как гуманитарная помощь, врачи будут вводить больным только по приказу руководства.