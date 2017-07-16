Киберполиция выложила в сеть новые рекомендации по защите от вируса Petya

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Киберполиция рекомендует ни в коем случае не придерживаться советов от производителей программного обеспечения M.E.Doc, говорится в сообщении Департамента киберполиции Нацполиции.

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"Разработчики ПО уверяют в полной безопасности своего продукта, объясняют этот факт его особенностями, а для полноценного функционирования еще и рекомендуют запускать только от имени администратора системы и вносить его в список "исключений" (также известного как "белый список", "список доверенных программ" и т.д.) антивирусных программ, что позволит системе безопасности компьютера игнорировать отдельные действия упомянутого программного обеспечения", — отмечают в киберполиции.

По данным полиции, в сети Интернет зафиксированы факты распространения рекомендаций по настройке антивирусов и файерволов, которые заставляют системы защиты компьютера пользователя игнорировать любую подозрительную активность или код в отечественном бухгалтерском программном обеспечении. Такие рекомендации распространяются некоторыми партнерами компаний-разработчиков бухгалтерского ПО, а также непосредственно компаниями-разработчиками через техническую поддержку, говорится в заявлении.

"В случае выполнения этих рекомендаций пользователь бессознательно запретит системам защиты компьютера правильно и своевременно реагировать на вредную деятельность программного обеспечения, входящего в "список исключения". Следуя таким рекомендациям пользователь открывает злоумышленникам доступ к своему компьютеру через указанное программное обеспечение в обход системы защиты, подвергая опасности не только собственный компьютера, а и всю локальную сеть", — заявляют в киберполиции.

Пользователям рекомендуют отключить автоматические обновления и в ручном режиме обновлять программное обеспечение, во время чего дополнительно его проверять на авторитетных ресурсах, предназначенных для анализа подозрительных файлов.

Глобальная атака вируса-вымогателя Petya.A 27 июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.