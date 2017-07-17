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    Общие потери от вируса Petya могут достичь $53 млрд - отчет

    Тема:

    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (129)

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    Крупная глобальная кибератака может привести к экономическим потерям, оценочно, на 53 миллиарда долларов, что соответствует уровню катастрофического стихийного бедствия, такого как, например, ураган Сэнди в США в 2012 году, говорится в отчете.
    Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Глобальная кибератака вируса-вымогателя Petya, произошедшая в конце июня, может в общем привести к потерям на 53 миллиарда долларов, считают аналитики Lloyd's of London и Cyence.

    "Крупная глобальная кибератака может привести к экономическим потерям, оценочно, на 53 миллиарда долларов, что соответствует уровню катастрофического стихийного бедствия, такого как, например, ураган Сэнди в 2012 году", — передает агентство Рейтер со ссылкой на доклад.

    REUTERS Kacper Pempel/Illustration
    Petya.A – тонкая грань между кибератакой и кибервойной

    В отчете компаний рассматривались потенциальные экономические потери от гипотетического взлома провайдеров облачных сервисов и кибератак на компьютерные операционные системы, управляющие предприятиями по всему миру.

    "Поскольку кибератаки виртуальны, сложно понять, как они будут влиять на большие события", — рассказала агентству гендиректор Lloyd's of London Инга Бил (Inga Beale).

    Глобальная атака вируса-вымогателя Petya.A 27 июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов. Киберполиция Украины сообщила, что атака вируса-вымогателя произошла посредством программы "M.E.doc".

    Согласно первым сообщениям, активированный злоумышленниками вирус-шифровальщик был отнесен к уже известному семейству вымогателей Petya, однако позднее выяснилось, что речь идет о новом семействе вредоносного ПО с существенно отличающейся функциональностью. "Лаборатория Касперского" окрестила новый вирус ExPetr.

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