Ольга Голубовская: Украина – на пороге эпидемии дифтерии

РИА Новости Украина

В восьми странах мира — в Центральноафриканской Республике, Чаде, Экваториальной Гвинее, Нигерии, Сомали, Южном Судане, Сирии и Украине — прививки от дифтерии, столбняка и коклюша в 2016 году получили менее 50 процентов детей, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).

"Почти 13 миллионов младенцев оказались не защищены от опасных инфекций. В 2016 году 12,9 миллиона младенцев во всем мире — один из десяти новорожденных — не получили ни одной прививки. А это означает, что эти дети не защищены от многих опасных инфекционных заболеваний, которые могут привести к их гибели в раннем детстве", — отметили эксперты из ВОЗ и ЮНИСЕФ.

Чтобы показать, к чему может привести такое положение дел, врач инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская привела в пример Венесуэлу.

"Венесуэла несколько десятилетий назад справилась с вакциноконтролируемыми заболеваниями, в т.ч. и дифтерией. И вот с прошлого года число случаев дифтерии в стране начало расти", – написала Голубовская на своей странице в Facebook, добавив: "скоро в нашей стране, не сомневайтесь".

В Украине страшная эпидемия этого заболевания, продолжила врач, бушевала во время лихих 90-х. Голубовская привела ряд основных особенностей:

— большой охват взрослого населения;

Читайте также: Константинов: запрет продажи лекарств из РФ – глупость Минздрава

— тяжелейшие, смертельные осложнения (в основном, миокардиты) при минимальных и нетипичных изменениях в ротоглотке, т.е. от истинного крупа, который мы знаем из произведений Чехова и Булгакова, мало кто умирал;

— поражения нервной системы такие, которые на несколько лет укладывали обездвиженных пациентов в постель;

— иногда специфические налеты (пленки) распространялись вплоть до альвеол, уникальная и абсолютно некурабельная ситуация.

"Поэтому вакцинируйте своих детей, не бойтесь никаких страшилок, вакцины от дифтерии и столбняка обеспечивают достаточно стойкий антитоксический иммунитет. Заболевания эти очень серьёзные, опасные для жизни, иногда трудно вовремя диагностируются по разным причинам", – отметила эксперт.

Пост Ольги Голубовской

Она также призвала помнить, что антитоксических сывороток/иммуноглобулинов у нас нет, "а дифтерия – не ботулизм, воздушно-капельный путь передачи обеспечит гораздо более быстрое и неуправляемое распространение".