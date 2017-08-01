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    Ольга Голубовская: Украина – на пороге эпидемии дифтерии

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    Вакцины от дифтерии и столбняка обеспечивают достаточно стойкий антитоксический иммунитет: заболевания эти очень серьёзные, опасные для жизни, иногда трудно вовремя диагностируются по разным причинам, отмечает врач инфекционист Ольга Голубовская.
    Профилактический осмотр детей. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    В восьми странах мира — в Центральноафриканской Республике, Чаде, Экваториальной Гвинее, Нигерии, Сомали, Южном Судане, Сирии и Украине — прививки от дифтерии, столбняка и коклюша в 2016 году получили менее 50 процентов детей, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).

    Шприц. Архивное фото
    Photoalto RF/EAST NEWS/Eric Audras
    Изнанка реформы Минздрава. Украина — худшая в Европе по вакцинированию

    "Почти 13 миллионов младенцев оказались не защищены от опасных инфекций. В 2016 году 12,9 миллиона младенцев во всем мире — один из десяти новорожденных — не получили ни одной прививки. А это означает, что эти дети не защищены от многих опасных инфекционных заболеваний, которые могут привести к их гибели в раннем детстве", — отметили эксперты из ВОЗ и ЮНИСЕФ.

    Чтобы показать, к чему может привести такое положение дел, врач инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская привела в пример Венесуэлу.

    "Венесуэла несколько десятилетий назад справилась с вакциноконтролируемыми заболеваниями, в т.ч. и дифтерией. И вот с прошлого года число случаев дифтерии в стране начало расти",написала Голубовская на своей странице в Facebook, добавив: "скоро в нашей стране, не сомневайтесь".

    В Украине страшная эпидемия этого заболевания, продолжила врач, бушевала во время лихих 90-х. Голубовская привела ряд основных особенностей:

    — большой охват взрослого населения;

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    — тяжелейшие, смертельные осложнения (в основном, миокардиты) при минимальных и нетипичных  изменениях в ротоглотке, т.е. от истинного крупа, который мы знаем  из произведений Чехова и Булгакова, мало кто умирал;

    — поражения нервной системы такие, которые на несколько лет укладывали обездвиженных  пациентов в постель;

    — иногда специфические налеты (пленки) распространялись вплоть до альвеол, уникальная и абсолютно некурабельная ситуация.

    "Поэтому вакцинируйте своих детей, не бойтесь никаких страшилок, вакцины от дифтерии и столбняка обеспечивают достаточно стойкий антитоксический иммунитет. Заболевания эти очень серьёзные, опасные для жизни, иногда трудно вовремя диагностируются по разным причинам", – отметила эксперт.

    Пост Ольги Голубовской

    Она также призвала помнить, что антитоксических сывороток/иммуноглобулинов у нас нет, "а дифтерия – не ботулизм, воздушно-капельный путь передачи обеспечит гораздо более быстрое и неуправляемое распространение".

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