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    Туристы из Украины заболели в Турции опасным вирусом

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    Сообщается, что туристы приехали в Турцию 20 июля, а на третий день отдыха младший ребенок заболел вирусом Коксаки, после чего ним заразились все члены семьи.
    Украинские туристы в Турции заразились опасным вирусом
    Facebook Виталия Куприя

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Украинские туристы в турецкой Анталии заболели опасным вирусом Коксаки, сообщил внефракционный народный депутат Виталий Куприй.

    Нардеп опубликовал пост одного из туристов, в котором сообщается, что мужчина с семьей приехали в Турцию 20 июля.

    "На третий день младший ребенок заболел вирусом Коксаки, но тогда врачи не сказали, что это. После этого переболели все, болею сейчас я форма болезни страшная, 4 дня температура 40, потом сыпь размером с горох по всему телу и лопается", — говорится на странице в Facebook у Куприя.

    Facebook Виталия Куприя
    Украинские туристы в Турции заразились опасным вирусом

    Отмечается, что сотрудники отеля не признает факт заболевания. "Карантинный период от 10 дней до месяца и заразиться можно воздушно-капельным", — сообщает турист, уточняя, что возвращается с семьей с отдыха в Киев 3 августа.

    Также сообщается, что в гостинице переболел или болеет каждый третий ребенок.

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    Вместе с тем в комментариях к публикации многие из пользователей отмечают, что заболели этим вирусом в Украине.

    Вирус Коксаки — вирус семейства энтеровирусов (кишечные вирусы), который вызывает вирусный инфекционный процесс — энтеровирусный стоматит с экзантемой. Инфекцию вируса впервые обнаружили в маленьком городке Коксаки в США. Известны около 30 разновидностей вирусов Коксаки. 

    Ранее сообщалось, что в Одессе от кори умерли два ребенка.

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