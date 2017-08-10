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    Общество

    Заразный отдых. Сумчане вернулись из Турции с вирусом Коксаки

    (обновлено: )31120
    Сообщается, что туристы вернулись в Украину из Турции и уже здесь проявились симптомы вируса Коксаки. Всех заболевших госпитализипровали
    Медсестра в больнице. Архивное фото
    RIA News Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Семья из Сум, недавно вернувшаяся из Турции, заболела вирусом Коксаки.

    Врач-инфекционист Ольга Голубовская
    Facebook Ольги Голубовской
    Голубовская об опасности вируса Коксаки и его лечении

    По прилету домой у туристов ухудшилось самочувствие — поднялась температура, тошнота, появились катаральные проявления и диарея, сообщает Город.Сумы.

    Заболевших госпитализировали в стационар.

    Ранее СМИ сообщили, что в Турции растет число туристов, заболевших вирусом Коксаки, и десятки отдыхающих были якобы вынуждены досрочно прервать свой отпуск. Также сообщалось, что украинские туристы в Анталье заболели опасным данным вирусом.

    Вирус Коксаки относится к возбудителям детских инфекций. Преимущественно проявляется нарушением работы кишечника, диареей, общей интоксикацией и характерной сыпью. Течение инфекционного процесса в целом благоприятное, но бывают случаи развития осложнений.

     

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