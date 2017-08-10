Заразный отдых. Сумчане вернулись из Турции с вирусом Коксаки

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Семья из Сум, недавно вернувшаяся из Турции, заболела вирусом Коксаки.

По прилету домой у туристов ухудшилось самочувствие — поднялась температура, тошнота, появились катаральные проявления и диарея, сообщает Город.Сумы.

Заболевших госпитализировали в стационар.

Ранее СМИ сообщили, что в Турции растет число туристов, заболевших вирусом Коксаки, и десятки отдыхающих были якобы вынуждены досрочно прервать свой отпуск. Также сообщалось, что украинские туристы в Анталье заболели опасным данным вирусом.

Вирус Коксаки относится к возбудителям детских инфекций. Преимущественно проявляется нарушением работы кишечника, диареей, общей интоксикацией и характерной сыпью. Течение инфекционного процесса в целом благоприятное, но бывают случаи развития осложнений.