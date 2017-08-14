В Украине растет число заболевших корью

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. В Украине начался очередной эпидемический подъем заболеваемости корью.

По данным государственного учреждения "Украинский центр контроля и мониторинга заболеваний МЗ Украины" за 6 месяцев 2017 года зарегистрированы 944 случая кори, из них 711 (75,3%) среди детей до 17 лет.

Заболеваемость зарегистрирована в 16 областях и Киеве, больше всего случаев в Ивано-Франковской (437) и Одесской (379) областях.

В Харьковской области зарегистрировано 5 случаев кори. Из числа заболевших привиты против кори 3 человека, не привиты 2.

Ранее многие СМИ написали, что в Турции растет число туристов, заболевших вирусом Коксаки (одной из энтеровирусных инфекций). Десятки отдыхающих якобы были вынуждены досрочно прервать отпуск. Минздрав Турции опроверг эти сообщения, назвав их спекулятивными. Позднее появилась информация, что Роспотребнадзор считает небезопасными для туристов условия в районе залива Анталья в Турции.