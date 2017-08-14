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    Общество

    В Украине растет число заболевших корью

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    Сообщается, что больше всего заболевших корью зарегистрированы в Ивано-Франковской (437) и Одесской (379) областях. Заболели также и привитые люди.
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    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. В Украине начался очередной эпидемический подъем заболеваемости корью.

    Врач-инфекционист Ольга Голубовская
    Facebook Ольги Голубовской
    Голубовская об опасности вируса Коксаки и его лечении

    По данным государственного учреждения "Украинский центр контроля и мониторинга заболеваний МЗ Украины" за 6 месяцев 2017 года зарегистрированы 944 случая кори, из них 711 (75,3%) среди детей до 17 лет.

    Заболеваемость зарегистрирована в 16 областях и Киеве, больше всего случаев в Ивано-Франковской (437) и Одесской (379) областях.

    В Харьковской области зарегистрировано 5 случаев кори. Из числа заболевших привиты против кори 3 человека, не привиты 2.

    Ранее многие СМИ написали, что в Турции растет число туристов, заболевших вирусом Коксаки (одной из энтеровирусных инфекций). Десятки отдыхающих якобы были вынуждены досрочно прервать отпуск. Минздрав Турции опроверг эти сообщения, назвав их спекулятивными. Позднее появилась информация, что Роспотребнадзор считает небезопасными для туристов условия в районе залива Анталья в Турции.

     

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