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    Атака инфекций. Мало ботулизма, получите еще и корь

    (обновлено: )21221
    Час от часу не легче. Вдобавок к ботулизму, по Украине молниеносно распространяется корь. Минздрав "обрадовал" — от ботулизма уже умерло девять человек, а заболеваемость корью выросла аж в 70 раз! От кори хоть прививки есть, а вот от ботулизма - нет.
    Врач скорой помощи. Архивное фото
    Украинское фото

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Час от часу не легче

    Помимо ежедневной печальной статистики о смертности от ботулизма, у украинцев появился еще один повод для беспокойства. Минздрав "обрадовал" — заболеваемость корью в Украине выросла аж в 70 раз! 

    По состоянию на 15 июня, в Украине зарегистрировано 735 случаев кори, из них 536 — у детей и подростков, сообщила на брифинге замминистра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Оксана Сивак. 

    Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано лишь 10 случаев кори во Львовской, Черновицкой, Киевской, Черкасской областях и Киеве. 

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    Случаи заболевания зарегистрированы уже в 15 областях страны. Больше всего — в Ивано-Франковской (392 больных) и Одесской (267 инфицированных) областях. "В Тернопольской области зарегистрировали 19 случаев, Днепропетровской — 11, Винницкой — 9, Черновицкой — 8, Львовской — 7, Закарпатской области и Киеве — по 4, Хмельницкой — 3, Кировоградской — 2. Единичные случаи зарегистрированы в Донецкой, Житомирской и Черкасской областях", — сообщает пресс-служба министерства.

    Как пояснили в Минздраве, увеличение случаев заболевания корью связано с тем, что украинцы все чаще отказываются от прививок.

    "Ситуация следующая: каждые 5-6 лет мы имеем такие вспышки, причиной чего является, что это очень контагиозное заболевание и низкий уровень вакцинации", — цитирует Сивак "Укринформ".

    При этом Сивак подчеркнула, что сейчас в Украине нет дефицита вакцины против кори для детей. По ее словам, в декабре Минздрав получил более 1 млн доз, которые закупили через ЮНИСЕФ. 

    "Если раньше было оправдание, что в Украине нет вакцины, то сегодня вакцин есть 100%. В декабре мы получили более 1 млн доз, которые закупили через ЮНИСЕФ. У нас есть подписанные договоренности о поставках 583 тыс. доз летом. Нам в год нужно 1,2 млн доз. Этого хватает как на детей, получающих прививку после рождения, так и на вторую вакцинацию в шесть лет, а также для тех детей, которые не были вакцинированы в предыдущие годы из-за отсутствия вакцины. То есть 100-процентная обеспеченность", – рассказала Сивак.

    Ангелина Мороз
    boris.kiev.ua
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    Напомним, за последние 15 лет в Украине уже было зарегистрировано три эпидемии кори — в 2001-2002, 2005-2006, 2011-2012 годах. Как сообщали в СЭС, в годы эпидемических подъемов заболеваемость в стране росла в десятки раз. Так, в 2001 году заболело почти 17 тысяч человек, а в 2006 году — уже 42 тысячи. В МОЗ причины заболеваемости обьясняли тем, что в течение 1992—1994 гг. вакцинация проводилась низкоиммуногенными вакцинами, полученными по линии гуманитарной помощи, не прошедшими госрегистрацию в Украине. 

    В 2011 году эпидемия кори охватила западные регионы Украины. Как сообщали в Минздраве, только в течение ноября-декабря было зарегистрировано 611 случаев заболевания. В частности, в Волынской области 10, в Ивано-Франковской области 182, в Закарпатской области 9, во Львовской области 401. Тогда одной из причин называли завоз кори из Европы, где фиксировали значительный подъем заболеваемости.

    Как сообщали в Госсанэпидслужбе, если вакцинацией в 2005 году было охвачено свыше 99% контингента, то в 2010 году показатель охвата вакцинацией составил – 56,1%. 

    В то же время для выработки коллективного иммунитета против кори необходимо, чтобы уровень охвата прививками составил не менее 95%. 

    Печальная статистика 

    Также на брифинге замминистра здравоохранения озвучила статистику смертности от ботулизма за последние три месяца. 

    Как заявила Сивак, за три месяца в Украине уже зарегистрировано 62 случая заболевания ботулизмом, девять из них – с летальним исходом. 

    "С ботулизмом у нас ситуация хуже, чем с корью или другими заболеваниями. У нас зарегистрировано за три месяца 62 случая ботулизма, среди них летальных девять", – сказала она.

    Как подчеркнула Сивак, это катастрофическая ситуация.

    Юрий Гаврилечко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Кто умер от ботулизма, употребляли в большинстве случаев вяленую рыбу домашнего и промышленного производства. Также были случаи заражения после употребления тушенки домашего производства и копченой рыбы.

    "Похоже, качество рыбы до того, как ее засолили, было уже очень плохим", – отметила Сивак.

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    Первые случаи заболевания ботулизмом в 2017 году были зафиксированы в Киеве. Еще в мае смертельную болезнь обнаружили у трех человек, один из них скончался. Кроме того, в мае-июне этого года были зафиксированы заболевания ботулизмом в Киеве, Сумах, Киевской, Полтавской, Винницкой, Херсонской, Сумской, Запорожской, Львовской, Ровенской областях. 

    Двое пострадавших — в Киеве и Сумах — умерли, их родственники не смогли или слишком поздно достали дефицитную сыворотку от ботулизма. На Полтавщине от опасной инфекции умер 57-летний житель Горишних Плавней.

    Последняя смерть — в Одессе. В городской больнице скончался от ботулизма 52-летний мужчина. 

    Ботулизм в Украине фиксировался и ранее, но вспышка в этом году крайне опасна тем, что сыворотки против болезни нет — с 2014 года ее перестали поставлять из России. Сейчас сыворотка не зарегистрирована в Украине и нет разрешения на ее использование.

    По материалам из открытых источников интернет 

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