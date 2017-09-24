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    Общество

    Массовое отравление во Львове. Число пострадавших превысило 50 человек

    (обновлено: )39611
    Среди заболевших - семеро детей. Еще четверо пациентов, обратившихся к медикам по тому же поводу, от госпитализации отказались и лечатся амбулаторно.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 24 сен – РИА Новости Украина. Львовские медики зафиксировали уже 54 человека, отравившихся копченой рыбой, которую они приобрели на рынке во Львове. Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на главного эпидемиолога Львовской области Наталию Тимко.

    Ранее сообщалось, что количество людей, которые отравились копченой рыбой во Львове, возросло до 40 человек.

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    Причина вспышки кишечной инфекции не установлена, но медики предполагают, что это сальмонеллез. Это самая большая вспышка кишечной инфекции в Львове в этом году.

    По словам Тимко, по состоянию на вечер воскресенья, 24 сентября, в областной инфекционной больнице лежат 48 человек, еще двое госпитализированы в Пустомытовскую районную больницу.

    Среди заболевших — семеро детей. Еще четверо пациентов, обратившихся к медикам по тому же поводу, от госпитализации отказались и лечатся амбулаторно.

    По словам эпидемиолога, пока неизвестно, какая именно инфекция стала причиной пищевого отравления, поскольку результаты лабораторных исследований еще не готовы. Ориентировочно, они будут во вторник.

    В субботу с диагнозом острая кишечная инфекция во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализировали 28 человек, которые употребляли в пищу рыбу.

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