Десять человек во Львове отравились копченой рыбой

КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. Десять человек, из них один ребенок, попали в больницу с пищевым отравлением после употребления рыбы во Львове на Украине, сообщает пресс-служба Львовской областной администрации.

"В 18.15 22 сентября во Львовский областной центр экстренной медицинской помощи… поступило сообщение о том, что во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализированы шесть человек (взрослых) с диагнозом: острая кишечная инфекция… По состоянию на 08.00 23 сентября всего госпитализированы 10 человек, из них один ребенок", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, все пострадавшие ели рыбу горячего копчения, которую купили в одном из торговых киосков на рынке "Привокзальный" во Львове.

Напомним, что в гимназии Киева массово отравились ученики.