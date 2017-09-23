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    Десять человек во Львове отравились копченой рыбой

    (обновлено: )75
    Как отмечается, во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализированы шесть человек (взрослых) с диагнозом: острая кишечная инфекция.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. Десять человек, из них один ребенок, попали в больницу с пищевым отравлением после употребления рыбы во Львове на Украине, сообщает пресс-служба Львовской областной администрации.

    "В 18.15 22 сентября во Львовский областной центр экстренной медицинской помощи… поступило сообщение о том, что во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализированы шесть человек (взрослых) с диагнозом: острая кишечная инфекция… По состоянию на 08.00 23 сентября всего госпитализированы 10 человек, из них один ребенок", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, все пострадавшие ели рыбу горячего копчения, которую купили в одном из торговых киосков на рынке "Привокзальный" во Львове.

    Напомним, что в гимназии Киева массово отравились ученики.

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