Во Львове число отравившихся копченой рыбой выросло до 32

КИЕВ, 24 сен – РИА Новости Украина. Количество людей, которые отравились копченой рыбой во Львове, возросло до 32 человек. Об этом сообщила главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко, пишет УНН.

В областной клинической больнице находится 30 человек, еще двое — в больнице Пустомит. Среди больных пятеро детей, младшей из которых — всего 3 года. Их состояние приближается к тяжелому.

В субботу с диагнозом острая кишечная инфекция во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализировали уже 28 человек, которые употребляли в пищу рыбу.