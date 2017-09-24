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    Во Львове число отравившихся копченой рыбой выросло до 32

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    Как сообщается, в областной клинической больнице находится 30 человек, еще двое - в больнице Пустомит. Среди больных пятеро детей, младшей из которых - всего 3 года.
    Капельница
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 сен – РИА Новости Украина. Количество людей, которые отравились копченой рыбой во Львове, возросло до 32 человек. Об этом сообщила главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко, пишет УНН.

    В областной клинической больнице находится 30 человек, еще двое — в больнице Пустомит. Среди больных пятеро детей, младшей из которых — всего 3 года. Их состояние приближается к тяжелому.

    В субботу с диагнозом острая кишечная инфекция во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализировали уже 28 человек, которые употребляли в пищу рыбу.

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