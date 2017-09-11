Рубан: есть тенденция к росту пищевых отравлений

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Почти 70% вспышек пищевых отравлений в Украине произошли в детских коллективах. Если раньше большая часть объектов проверялась ежегодно, то сейчас один раз в три-пять лет.

Как сообщили СМИ в Госпродпотребслужбе, санитарно-эпидемическая ситуация в стране остается напряженной и нестабильной. В этом году вспышки пищевых отравлений регистрировались почти во всех регионах за исключением Луганской области. Наибольшее количество было зафиксировано в Одесской и Киевской областях.

Есть ли сложности в проверках, проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы руководитель главного управления Госпродпотребслужбы Украины в Киеве Олег Рубан.

uacrisis.org Олег Рубан

(текст публикуется на языке оригинала)

Як можна пояснити таку велику цифру отруєнь в дитячих садках?

— Перш за все, це природній фактор, що в цілому по Україні збільшилась циркуляція інфекційних та паразитарних збудників, які викликають гострі кишкові інфекції та сама група ризику — це діти, організовані колективи. Діти звертаються за медичною допомогою. Люди літнього віку та дорослі, на жаль, займаються самолікуванням і не йде реєстрація захворюваності.

Через що збільшилась циркуляція збудників?

— Це природній характер. Кожні п'ять років збільшується кількість циркуляції будь-якого захворювання. Для кожного захворювання є свої певні періоди. Наприклад, для корі це п'ять-шість років, для вірусного гепатиту — сім-десять років, для грипу — 17-21 рік і для гострої кишкової інфекції, викликаної сальмонелою, дезинтерією, іншими збудниками, які викликають гострі кишкові інфекції і інфекційні захворювання кишкового тракту, це два-три роки. І ми сьогодні спостерігаємо збільшення цієї циркуляції. По-друге, збільшується кількість хворих дітей і спалахів після канікулярних періодів, тому що повертаються діти до навчання, повертаються і скупчення дітей, організованих колективів призводить до реалізації максимального шляху передачі, контактно-побутовим шляхом передається інфекційне захворювання і, на жаль, ми реєструємо з вересня в жовтні підвищення захворюваності на гострі кишкові інфекції.

Чому не можна спрогнозувати спалахи?

— Ми не говоримо про сьогоднішні спалахи. Ми говоримо про підвищуваність захворювання і відповідно до чинного законодавства і вимогами європейськими, світовими відповідають за дотримання санітарно-гігієнічного режиму об'єктів дотримання ветеринарно-санітарних норм суб'єкт господарювання, який забезпечує дотримання нормативних документів у себе на об'єкті і на сьогоднішній день зміна цих понять призводить до того, що не перевірки призведуть до зниження захворюваності, а підвищення відповідальності самих суб'єктів господарювання.

Перевірки планові? Тобто про них повідомляють?

— Перш за все, якщо ми говоримо про дитячі, дошкільні заклади, загальноосвітні заклади, то, дійсно, відповідно до вимог МОЗ, вимог Держпродспоживслужби та вимог Кабміну перевіряються один раз на рік при підготовці навчальних закладів до навчального, учбового року.

А потім роби, що хочеш?

— Потім працюють відповідно до закону про державний нагляд і контроль планові перевірки, які, ви правильно сказали, робляться один раз на три-п'ять років і по зверненням громадян. Це найдієвіший, ефективний засіб, який може привести недобропорядний бізнес або суб'єктів господарювання до дотримання нормативних актів. Тому прохання до батьків, громадян звертатись до територіальних органів Держпродспоживслужби зі скаргами або заявами щодо позапланової перевірки. Дана перевірка проводиться без попередження суб'єкта господарювання, можна залучати і громадянина, батьків до даної перевірки з метою дотримання санітарного або ветеринарного нормативу.

Порятунок дітей в руках самих дітей і батьків?

— Ні, це солідарна відповідальність, перш за все, суб'єкта господарювання. По-друге, це споживачів або громадян, а також державних органів влади, тому це солідарна відповідальність всіх. Якщо приходить звернення від батьків, зобов'язаний територіальний орган Держпродспоживслужби миттєво реагувати спільно зі структурними підрозділами МОЗ і наводити лад на даному суб'єкті.

Що з дитячими садочками?

— Це планова робота, яка входить в план обстеження на три-п'ять років. Це загальнодержавний план, який робиться один раз на рік і найбільш ефективні заходи — це заходи по зверненню громадян. Якщо звертатись будуть батьки, ми будемо миттєво реагувати, отримувати відповідні дозволи, виходити спільно з батьками в дитячі дошкільні заклади.

Які права мають батьки в навчальних закладах?

— Це діалог уже спільно з суб'єктом господарювання, з дошкільним дитячим закладом, але є такі речі, як ви сказали — бруд, щури або недоброякісні продукти харчування, звертайтесь відповідно до чинного законодавства до територіального органу, який функціонує в повному об'ємі в кожному регіоні аж до проведення експертизи продуктів харчування, які бажають провести батьки, а також ми отримуємо відповідні дозвільні документи з центральних органів виконавчої влади і по бажанню батьків або споживачів виходимо спільно на перевірку державного нагляду і контролю.

Директор школи чи дитсадку може не пустити перевіряючих?

— Такого не буває. Це вже адміністративна відповідальність керівника.

Як перевіряються постачальники харчів?

— Також перевіряються планово або позапланово. Планово перевіряються раз в три-п'ять років один раз новий постачальник, але при зверненні громадян можемо провести з проведенням експертизи в будь-який час без попередження.

Держпродспоживслужба після цих показників планує перевірки?

— Так, проводяться рейди, перевірки, проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота по суб'єктами господарювання і визначаються критичні точки, вони поступово виправляються. Я нагадаю, що наприклад, на початку року був зареєстрований великий спалах, пов'язаний з суші в місті Києві і була проведена інформаційно-роз'яснювальна робота майже по всім ресторанним господарствам в місті Києві. Виявлено, що, на жаль, більше 90% не відповідає вимогам нормативних актів. І дані суб'єкти господарювання припинили свою роботу і привели до чинного законодавства всі суб'єкти.

Ті, що привели, їх перевіряли?

— Так, звичайно. За зверненнями даних суб'єктів проводився аудит і всі ті порушення були виправлені.

Сьогодні стало відомо, що у столиці три людини потрапили до лікарні після вживання салату "Морський" в одному зі столичних ресторанів. Раніше було масове отруєння у суші-ресторані. Після цього випадку була перевірка ресторанів у столиці і ось нові випадки.

— Цими заходами ми займаємось. Тиждень тому займались і на сьогоднішній день вже є джерело, є фактори передачі визначені, провели заходи даним суб'єктам і на сьогоднішній день даний комплекс здійснив всі заходи, щоб в подальшому не допустити.

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Виходить, що у ресторанах та кафе харчуватись просто небезпечно? Немає ніякої гарантії, що уникнеш отруєння?

— Ні, можна сказати, що протягом двох років ми спостерігаємо позитивну динаміку щодо покращення ситуації і забезпечення киян, гостей столиці якісними продуктами харчування. Я ще раз повторюю про солідарну відповідальність. Якщо громадянин, споживач бачить, що даний ресторанний комплекс, даний суб'єкт господарювання порушує чинне законодавство, звертайтесь до територіального органу і спільно виходити будемо на даний суб'єкт і наводити лад.

Напомним, в результате сильной жары и несоблюдения норм хранения продуктов питания в Украине в 2017 году были зафиксированы вспышки ботулизма и сальмонеллеза. Позднее появились сообщения, что в Украине нет вакцины. И после того, как сыворотку от ботулизма все же нашли, ее вводили больным только по приказу руководства. Об этом заявила инфекционист Евгения Менжулина.