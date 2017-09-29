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    Происшествия

    Убийство депутата в Черкассах. Полиция раскрыла подробности

    (обновлено: )9702
    На месте убийства депутата Черкасского горсовета Михаила Бинусова
    provce.ck.ua

    КИЕВ, 29 сен — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту убийства депутата городского совета в Черкассах, сообщила утром в пятницу пресс-служба управления Национальной полиции Украины в регионе.

    "По факту убийства депутата Черкасского городского совета открыто уголовное производство… Розыск злоумышленников продолжается", — говорится в сообщении полиции, опубликованном в Facebook.

    На месте работали полицейские, эксперты, кинологи, также прибыло руководство полиции Черкасс и области, на территории области введен план "Сирена".

    provce.ck.ua
    На месте убийства депутата Черкасского горсовета Михаила Бинусова

    Правоохранители изъяли вещественные доказательства на месте происшествия, уголовное дело возбуждено по статье "умышленное убийство".

    ГУ НП в Черкасской области/Facebook, 29 cентября 2017

    Ранее СМИ сообщили, что убит депутат горсовета Михаил Бинусов, его расстреляли из автомата Калашникова. Незадолго до нападения он был назначен исполняющим обязанности директора департамента ЖКК Черкасского горсовета.

    В свою очередь пресс-служба политсилы "УКРОП", чью ячейку погибший возглавлял в городе, преступники совершили более 20 выстрелов из автомата в сторону депутата.

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