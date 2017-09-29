Убийство депутата в Черкассах. Полиция раскрыла подробности

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту убийства депутата городского совета в Черкассах, сообщила утром в пятницу пресс-служба управления Национальной полиции Украины в регионе.
"По факту убийства депутата Черкасского городского совета открыто уголовное производство… Розыск злоумышленников продолжается", — говорится в сообщении полиции, опубликованном в Facebook.
На месте работали полицейские, эксперты, кинологи, также прибыло руководство полиции Черкасс и области, на территории области введен план "Сирена".
Правоохранители изъяли вещественные доказательства на месте происшествия, уголовное дело возбуждено по статье "умышленное убийство".
Ранее СМИ сообщили, что убит депутат горсовета Михаил Бинусов, его расстреляли из автомата Калашникова. Незадолго до нападения он был назначен исполняющим обязанности директора департамента ЖКК Черкасского горсовета.
В свою очередь пресс-служба политсилы "УКРОП", чью ячейку погибший возглавлял в городе, преступники совершили более 20 выстрелов из автомата в сторону депутата.