Убийство депутата в Черкассах. Полиция раскрыла подробности

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КИЕВ, 29 сен — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту убийства депутата городского совета в Черкассах, сообщила утром в пятницу пресс-служба управления Национальной полиции Украины в регионе.

"По факту убийства депутата Черкасского городского совета открыто уголовное производство… Розыск злоумышленников продолжается", — говорится в сообщении полиции, опубликованном в Facebook.

На месте работали полицейские, эксперты, кинологи, также прибыло руководство полиции Черкасс и области, на территории области введен план "Сирена".

provce.ck.ua На месте убийства депутата Черкасского горсовета Михаила Бинусова

Правоохранители изъяли вещественные доказательства на месте происшествия, уголовное дело возбуждено по статье "умышленное убийство".

ГУ НП в Черкасской области/Facebook, 29 cентября 2017

Ранее СМИ сообщили, что убит депутат горсовета Михаил Бинусов, его расстреляли из автомата Калашникова. Незадолго до нападения он был назначен исполняющим обязанности директора департамента ЖКК Черкасского горсовета.

В свою очередь пресс-служба политсилы "УКРОП", чью ячейку погибший возглавлял в городе, преступники совершили более 20 выстрелов из автомата в сторону депутата.