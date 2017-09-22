Страна эмиграции. Кто будет кормить украинских пенсионеров через 20 лет

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Министр социальной политики Украины Андрей Рева рассчитывает, что принятие пенсионной реформы приведет к легализации работников и увеличению на 4 млн количества плательщиков единого социального взноса (ЕСВ). По словам Ревы, достижение бездефицитности Пенсионного фонда Украины за 7-10 лет станет возможным именно за счет увеличения поступлений ЕСВ.

Попробуем разобраться, сбудутся ли ожидания министра и кто будет кормить украинских пенсионеров через 10-20 лет.

Слишком много пенсионеров?

Уже сейчас в Украине на 11,7 млн пенсионеров приходится 12,8 млн плательщиков единого социального взноса. То есть, один работающий содержит одного пенсионера, и дефицит бюджета Пенсионного фонда только нарастает. Демографическая ситуация не позволяет надеяться на увеличение количества работающих (средний коэффициент рождаемости на одну женщину в Украине 1,506, то есть нет расширенного воспроизводства населения).

За последние три года с Украине усилиями властей, которые отсекли от пенсий жителей неподконтрольных территорий Донбасса, а также вследствие растущей смертоносности, количество пенсионеров в Украине сокращается. Если в 2013 году их насчитывалось 16,8 млн человек, то на начало 2017 осталось лишь 11,9 млн. При этом дефицит бюджета Пенсионного фонда за это же время вырос почти в 7 раз — с 21,8 млрд грн до рекордной отметки в 145 млрд гривен.

По данным Пенсионного фонда Украины, на 1 июля 2017 года в стране насчитывалось свыше 11,7 млн пенсионеров. Львиная доля их живет на грани бедности: около 8 млн чел (67%) получают минимальную пенсию на уровне 1312 грн (с мая 2017 года). Это всего лишь половина стоимости «потребительской корзины» — фактического прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Средний же размер пенсии в Украине составляет 1886,78 грн.

Назад, в Средние века

Значительно увеличить пенсионные выплаты украинцам практически невозможно: По расчетам Минсоцполитики, примерно четверть из 26 млн граждан трудоспособного возраста (от 18 до 60 лет) не охвачены пенсионными отчислениями.

Проблема эта не нова, с развалом СССР в независимой Украине соотношение числа работающих, платящих пенсионные взносы, и пенсионеров, получающих за счет этих взносов пенсии, стало все больше расходиться. На это повлияло и то, что значительная часть бизнеса в то время ушла в тень, перестав в принципе платить в Пенсионный фонд.

Как считает директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова, в Украине нельзя отменять солидарную пенсионную систему.

"Все эти разговоры, мол, "давайте отменим солидарную пенсионную систему, она свое отжила", это вообще призывы к возврату в Средневековье. Что значит "отжила"? Люди работали. Они платили налоги, взносы в Пенсионный фонд, они заработали себе на мало-мальски обеспеченную старость", — сказала Либанова в интервью "Новому Времени".

Социолог отметила, что сейчас в Украине работает поколение, получающее за те налоги образование, поэтому молодые украинцы обязаны отдавать часть заработанных средств пожилым гражданам. По ее словам, весь смысл солидарной системы заключается в этом договоре, и выдвигаемые тезисы о том, что стариков должны кормить дети, предполагают возвращение Украины к внутрисемейным связям, а это уже настоящее Средневековье, а не современный мир.

Обезлюдевшая страна

С внедрением пенсионной реформы имени Гройсмана число украинцев, имеющих право на пенсию продолжит сокращаться: увеличение продолжительности страхового стажа до 35 лет ведет к повышению пенсионного возраста до 65 лет, а отмена пенсий за выслугу лет учителям, медикам, работникам авиации и работникам вредных производств заставит их работать дольше.

Но даже оставшееся количество пенсионеров — просто не подъёмно для Украины с учетом огромного числа уехавших на заработки.

По прогнозам социологов, до 2050 года население Украины сократится до 36 миллионов человек. В Институте демографии и социальных исследований имени Птухи отмечают, что если Крым и Донбасс не вернутся состав страны, то количество граждан снизится до 32 миллионов.

Такой неутешительный прогноз связан с низкой тенденцией рождаемости, и высоким уровнем смертности и большим потоком миграции. Кроме того, в Украине в принципе старое население и исчерпан потенциал демографического роста. С 60-х годов минувшего века украинки не рождают необходимое количество детей, чтобы перекрыть показатели смертности. В итоге, численность поколения родителей не замещается численностью поколения детей.

Что касается эмиграции, то никто в действительности не может называть точную цифру украинцев временно или навсегда покинувших родину. По разным оценкам за пределами Украины работает около 5 млн украинских граждан.

Наиболее точные данные об украинских трудовых мигрантах за последние годы представила Государственная служба статистики. Согласно исследованию, с января 2010-го по июнь 2012-го за границей работало 1,2 млн наших соотечественников, то есть один из двадцати трудоспособных украинцев.

После 2012 года масштабных исследований по трудовой миграции из Украины не проводилось. Но обесценивание национальной валюты и экономический кризис, начавшийся с 2014-го года, привели к еще большему оттоку работников за границу. Исследование Международной организации по миграции (МОМ) за 2014-2015 годы показало, что за пределами страны работает как минимум 700 тыс. украинцев. И в ближайшем будущем их может увеличиться еще на 40%.

Бегут с тонущего корабля

Настораживают и последние данные о выезжающих за пределах страны, обнародованные Государственной пограничной службой Украины. В первом полугодии 2017 года количество украинцев, выехавших в Россию, выросло на 56,1% и составило 2,673 млн.

Наибольшее количество украинцев за этот период выехало в Польшу — 4,341 миллиона человек. Топ-3 стран, куда выезжали украинские граждане, замыкает Венгрия — 1,447 миллиона человек, что на 6,7% больше прошлогоднего показателя. Конечно, не все эти люди — трудовые мигранты. Но можно предположить, что большинство из них ездит в соседние страны на сезонные работы, тем более, что та же Польша отныне позволяет украинцам трудится на сборе урожая без получения трудовых виз.

«Проблема миграции очень актуальна для Украины, особенно с учетом того, что выезжают, в основном, люди трудоспособного возраста. Получив образование, иногда и высшее, украинцы выезжают в поисках лучшей жизни в другие страны. Украина, по сути, стала донором дешевой и достаточно квалифицированной рабочей силы.

По результатам опроса Института социологии (август 2017 года) 12% взрослого населения сказали, что собираются в ближайший год поехать на временные заработки за границу, наибольшая доля таковых (20%) — среди молодежи в возрасте 18-29 лет. То есть каждый пятый молодой житель в ближайшие месяцы намерен выехать из Украины и работать на экономики других стран.

Но проблема — еще глубже, чем отображено в вышеприведенных данных. На самом деле, миграционные настроения очень сильно распространены среди жителей Украины, особенно среди молодежи. В массовом масштабе они присутствуют в виде желаний, и станет ли это желание — принятым решением, во многом зависит от действий власти по решению экономических и политических проблем в стране», — сказала РИА Новости Украина научный сотрудник отдела экономической социологии Института социологии НАН Украины Виталина Буткалюк.

Отложенный коллапс

По мнению исполнительного директора Международного фонда Блейзера Олега Устенко, актуален вопрос, кто будет кормить украинских пенсионеров не через 20 лет, а уже через 2-3 года. По его мнению, если в ближайшее время экономика Украины не заработает и не будут проведены структурные реформы, пенсионную систему Украины ждет коллапс.

"Каждый год мы будем решать проблему, как отсрочить коллапс пенсионной системы, потому что в такой постановке, эта проблема не решается. Я даже не могу назвать это пенсионной реформой, потому что в реальности речь идет о расчистке поля: вопрос сохранить и дать вообще этой системе выжить.

В противном случае коллапс просто неизбежен — если ты не останавливаешь миграционные процессы. А единственная возможность остановить миграцию — это показывать высокие темпы экономического роста и на этом фоне улучшать жизненный уровень граждан.

И второй, дополнительный, путь — это пытаться детенизировать экономику. А это означает проводить структурные реформы. Иначе, при высоких миграционных процессах и стареющем населении, будет сохраняться дефицит Пенсионного фонда", — сказал РИА Новости Украина Устенко.

Стратегии выживания

И если нынешние пенсионеры уже обречены на получение тех нищенских выплат, которые в Украине считаются пенсиями, то специалисты советуют ныне работающим гражданам позаботиться об альтернативе и накапливать сбережения на старость, насколько это возможно.

Но, к сожалению, строить индивидуальные инвестиционные стратегии в Украине может незначительный процент людей, которые имеют доход выше среднего. Все остальные сегодня заняты выживанием. Согласно данным опроса, проведённого в августе 2017 г. Институтом социологии НАН Украины, у трети украинских семей доход на одного члена семьи меньше прожиточного минимума (который на момент опроса составлял 1624 грн., около 60 долл.США).

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А у 36% семей подушный доход составляет от 1 до 2 прожиточных минимумов (от 1625 до 3248 грн.). В таких условиях, когда дохода не хватает на ежедневные расходы, откладывать что-то на старость просто не реально.

Выходом может послужить создание так называемых высокоорганизованных инвестиционных фондов, когда две-три семьи знакомых-родственников, объединившись, купят квартиру, за счет средств от аренды которой и будут жить в старости.

К сожалению, украинские реалии таковы, что спасение утопающих становится делом самих утопающих.