Рада попытается принять пенсионную реформу

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Верховная Рада планирует одобрить в целом закон о пенсионной реформе, принятие которой является одним из требований для получения очередного транша кредитования от МВФ.

Перед уходом на летние каникулы 13 июля парламент принял в первом чтении ключевой законопроект для проведения реформы. В четверг депутаты рассмотрят документ во втором чтении. Кроме того, парламенту еще предстоит рассмотреть три других вспомогательных правительственных законопроекта по пенсионной реформе.

Проект реформы не предполагает повышения пенсионного возраста, однако предусматривает повышение минимально необходимого для выхода на пенсию страхового стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на 1 год. Законопроект предусматривает возможность компенсации отсутствия страхового стажа путем взносов в Пенсионный фонд.

Также проект предусматривает увеличение максимальной суммы, с которой платится единый социальный взнос (ЕСВ) до 15 минимальных заработных плат (на данный момент 48 тысяч гривен). Проект предусматривает увеличение размера ставки ЕСВ для предприятий с вредными условиями труда до 37% по первому списку и до 29% по второму списку. Для других работодателей ставка ЕСВ в 22% сохранится.

Реформа предусматривает повышение пенсий для 9 миллионов человек с 1 октября, а также отмену налогообложения пенсий для работающих граждан. Кабмин предлагает ликвидировать спецпенсии для госслужащих, прокуроров, судей и ученых. Единственное исключение – военные. Всего в Украине на сегодняшний день насчитывается около 12 миллионов пенсионеров.

С 1 января 2018 года планируется отменить право на назначение пенсии за выслугу лет для работников образования, здравоохранения, социальной защиты и других категорий. Таким образом, число пенсионеров будет уменьшено. Законопроект предусматривает автоматическую норму о ежегодной индексации пенсий для защиты от инфляции.

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В настоящее время минимальная пенсия в Украине составляет 1373 гривны. Реформа предусматривает, что для 1,3 миллиона пенсионеров ежемесячные выплаты повысят на 200 гривен, для 1,2 миллиона пенсионеров — от 200 до 500 гривен, для 1,9 миллиона — от 500 до 1 тысячи гривен и для 1,1 миллиона — более 1 тысячи гривен.

Кроме этого, профильный комитет Рады в ходе подготовки законопроекта ко второму чтению одобрил поправку о введении накопительной системы пенсионного страхования с 1 января 2019 года. На данный момент действует солидарная система начисления пенсий. В октябре 2011 года стартовал первый этап пенсионной реформы, главным элементом которого является постепенное увеличение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет на протяжении десяти лет.

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Отметим, ранее ряд оппозиционных фракций в украинском парламенте заявили, что не будут поддерживать реформу. По мнению оппозиционеров, главная суть этой реформы — увеличение пенсионного возраста и уменьшение коэффициента начисления пенсий.

Также сообщалось, что Всемирный банк выступил с критикой правительственного проекта пенсионной реформы, настояв на необходимости изменить некоторые его положения.