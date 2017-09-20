Доработанная пенсионная реформа: в прикупе чудеса, но вы - держитесь

Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности

На текущей неделе Верховная Рада планирует к рассмотрению сборище законопроектов под общим названием "пенсионная реформа". Основным будет "доработанный" в профильном комитете законопроект №6614 под громким названием "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий".

И вот тут начинаются чудеса, которые оставят нынешних и будущих пенсионеров с минимум денег при максимуме проблем. Потому как, пройдя "доработку", законопроект никоим образом не избавился от базовых незадач, за которые его критиковали.

Чем же грозит его принятие и почему не имеет ни малейшего смысла надеяться на улучшение жизни пенсионеров?

Начну с того, что название законопроекта не соответствует его содержанию, поскольку по повышению пенсий говорится только в изменениях к статьям 28 и 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и пункте 2 раздела II проекта. Правда, эти самые "повышения" полностью уничтожаются условиями, при которых они якобы должны осуществиться.

Так, изменениями в части первой статьи 25 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (подпункт 10 пункта 19 раздела I проекта) величина оценки одного года страхового стажа за период участия в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования уменьшена с 1,35% до 1%.

Это изменение приведет к общему уменьшению размера пенсий, особенно тех, которые будут назначаться после вступления в силу закона (в случае принятия этого законопроекта как закона). При этом, уменьшение размера пенсии по сравнению с пенсией, что назначили бы этому лицу по ныне действующему закону, будет особенно значительным в лиц, имеющих большой страховой стаж. Это замечание касается также применения новой величины оценки одного года страхового стажа при осуществлении "осовременивания" пенсий гражданам с 1 октября 2017 года. То есть, эффект от "осовременивая" пенсий будет равен нулю!

Также, снижение размера пенсий, который состоится вследствие уменьшения величины оценки одного года страхового стажа, приведет к нарушению положений Конвенции Международной организации труда "О минимальных нормах социального обеспечения" № 102, которая ратифицирована Законом Украины от 16 марта 2016 №1024-VIII и вступила в силу для Украина 6 июня 2017.

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Положениями настоящей Конвенции предусмотрено, что размер пенсии по возрасту на момент выхода на пенсию должен составлять не менее 40% заработной платы работника, который имеет не менее 30 лет стажа, учитываемого при исчислении пенсии. При применении коэффициента оценки одного года страхового стажа, равного 1, размер пенсии по возрасту у проработавших 30 лет составит… от 30% заработной платы и меньше.

Кроме того, использование коэффициента равного 1 вместо 1,35 уменьшит дифференциацию пенсий в зависимости от длительности стажа. Даже ученику начальной школы с базовыми знаниями по арифметике ясно, что между 33,75% от зарплаты (стаж 25 лет*1,35) 54% от зарплаты (стаж 40 лет*1,35) разница намного больше, чем между 25% (стаж 25 лет*1) и 40% (стаж 40 лет*1). Да и 33,75 явно больше 25, а 54 больше 40.

Проще говоря, правительственная "реформа" возвращает пенсионное законодательство к советской уравниловке!

Поэтапное увеличение страхового стажа, необходимого для назначения пенсии, не обеспечивает в такой короткий период возможность приобретения гражданами предпенсионного возраста дополнительно до 10 лет страхового стажа, а затем и права на назначение хотя бы минимальной пенсии. Увеличение страхового стажа, необходимого для получения права на назначение пенсии (до 30-35 лет в течение 10 лет), приведет к фактическому повышению пенсионного возраста, а в отдельных случаях и к лишению права граждан на пенсионное обеспечение. В первую очередь это коснется инвалидов и работников предприятий с тяжелыми и особо тяжелыми условиями труда, а также лиц предпенсионного возраста (55+ лет). Где им можно будет набрать 10 лет стажа в ближайшие годы? Кто гарантирует им трудоустройство?

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Инвалидов же вообще решили дискриминировать по полной программе. Так, в предлагается привести терминологию, используемую в законодательстве Украины, "в соответствие" с Конвенцией о правах лиц с инвалидностью и Факультативным протоколом к ней, ратифицированными Законом Украины от 16 декабря 2009 № 1767-VI (с изменениями, внесенными Законом Украины от 7 сентября 2016 №1490- VIII). Однако системность во внесении таких изменений в этом проекте отсутствует, поскольку изменения вносятся лишь в некоторые законы (перечисленные в проекте №6614), а Закон Украины "Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине", который является базовым законом в этой сфере, такие изменения вообще не вносятся!!! Что вызовет многозначное толкование норм разных законов и инвалиды рискуют оказаться без пенсий вообще, а смогут надеяться лишь социальную помощь.

Кроме того, значительное увеличение страхового стажа, необходимого для получения гражданами Украины права на назначение пенсии по возрасту по достижении ими возраста 60 лет, не учитывают требований статьи 58 Конституции Украины относительно действия законов во времени. Ведь для лиц, которые планировали свою жизнь, в том числе и трудовую ее часть, исходя из положений действующих на то время условий пенсионного обеспечения и необходимого для назначения пенсии стажа работы 20 (для женщин) и 25 (для мужчин) лет, предпочитая больше времени уделить учебе в ВУЗах, уходу за детьми, присмотру за больными членами семьи и возраст которых сейчас больше 35-40 лет, возможность приобретения до 60 лет необходимого стажа в 30-35 лет практически отсутствует.

Что касается "осовременивания", то законопроект полон манипуляций и норм, снижающих социальные гарантии, что противоречит положениям статьи 22 Конституции Украины.

В частности, пунктом 4 раздела I проекта вносятся изменения в Закон Украины "Об индексации денежных доходов населения", предусматривающие… исключение из части первой статьи 2 настоящего Закона пенсий как объекта индексации денежных доходов населения. Несмотря на то, что пенсии является одним из основных видов доходов граждан, исключения положений относительно ее индексации с базового закона в этой сфере является ничем не обоснованным.

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А изменения в части второй статьи 40 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (подпункт 16 пункта 19 раздела I проекта) для определения заработной платы для назначения пенсии будет принят показатель средней заработной платы не за предыдущий год, а за 2016 и 2017 годы, а для перерасчета пенсий и того хуже — средней заработной платы за 2014, 2015 и 2016 годы (пункты 43 и 44, которыми дополняется раздел XV Закона). Таким образом размер пенсий для тех, кто будет выходить на пенсию в 2018 году будет снижен по сравнению с тем, каким бы он был при действующих нормах.

Понимаю, что тяжко читать материал, изобилующий отсылками к нормам законопроекта. Однако оптиматы из правительства, обслуживающие интересы олигархов и иностранных кредиторов Украины, часто упрекают критиков в "популизме". И потому, желательно каждый раз тыкать их носом в тот продукт вторичной переработки, который выдается за "реформаторский законопроект". Причем с четким определением места "тыкания". Чтобы увильнуть сложнее было.