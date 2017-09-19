В Минсоцполитики рассказали об "участи" работающих пенсионеров

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Проект пенсионной реформы Кабмина не содержит норму, которая ставила бы работающих пенсионеров перед выбором: пенсия или зарплата, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

В министерстве отметили, что некоторые СМИ распространили неправдивую информацию, что работающих пенсионеров заставят выбирать — или пенсия, или зарплата.

"Министерство социальной политики официально заявляет, что эта информация не соответствует действительности и является неправдивой", — сказано в заявлении.

"Правительственный законопроект № 6614 о пенсионной реформе, подготовленный ко второму чтению в Верховной Раде, никаких норм, которые бы ограничивали право работающего пенсионера на одновременное получение зарплаты и пенсии, не содержит. Более того, он не только предусматривает возможность пенсионерам работать и одновременно получать и зарплату и пенсию, но и отменяет налогообложение пенсий для работающих пенсионеров", — отметили в Минсоцполитики.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада на этой неделе рассмотрит принятый в первом чтении законопроект о пенсионной реформе, предусматривающей повышение пенсий на 200-1000 грн для 5,6 млн пенсионеров с 1 октября.