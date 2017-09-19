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    Экономика

    В Минсоцполитики рассказали об "участи" работающих пенсионеров

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    В министерстве отметили, что некоторые СМИ распространили неправдивую информацию, что работающих пенсионеров заставят выбирать - или пенсия, или зарплата.
    Пожилая женщина считает деньги в центре Львова
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Проект пенсионной реформы Кабмина не содержит норму, которая ставила бы работающих пенсионеров перед выбором: пенсия или зарплата, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

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    В министерстве отметили, что некоторые СМИ распространили неправдивую информацию, что работающих пенсионеров заставят выбирать — или пенсия, или зарплата.

    "Министерство социальной политики официально заявляет, что эта информация не соответствует действительности и является неправдивой", — сказано в заявлении.

    "Правительственный законопроект № 6614 о пенсионной реформе, подготовленный ко второму чтению в Верховной Раде, никаких норм, которые бы ограничивали право работающего пенсионера на одновременное получение зарплаты и пенсии, не содержит. Более того, он не только предусматривает возможность пенсионерам работать и одновременно получать и зарплату и пенсию, но и отменяет налогообложение пенсий для работающих пенсионеров", — отметили в Минсоцполитики.

    Как сообщалось ранее, Верховная Рада на этой неделе рассмотрит принятый в первом чтении законопроект о пенсионной реформе, предусматривающей повышение пенсий на 200-1000 грн для 5,6 млн пенсионеров с 1 октября.

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