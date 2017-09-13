КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. В Сумах пожилая женщина сдала правоохранителям сумку боеприпасов – более 350 единиц, в том числе два снаряда, выстрел к гранатомету и несколько мешочков пороха.

Как сообщили в областной полиции, боеприпасы женщина нашла в доме умершего племянника.

По ее словам, 48-летний племянник проходил военную службу в зоне проведения АТО, и скорее всего, боеприпасы привез домой именно оттуда.

При осмотре содержимого сумки работники полиции изъяли из нее 248 автоматных патронов калибра 5,45 мм, 84 патрона калибра 7,62 мм и 14 патронов калибра 14,5 мм, два снаряда, запал к гранате и гранату для ствольного гранатомета ВОГ-25.

В полиции напомнили, что человек, добровольно сдавший органам оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности.

Нацполиция Украины В Сумах пенсионерка сдала в полицию сумку патронов и несколько снарядов

Ранее пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины сообщила, что четверо детей пострадали в результате взрыва боеприпаса в городе Подгородное Днепропетровской области.