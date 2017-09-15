Пенсионер пытался отправить в "сексуальное рабство" в Германию двух украинок

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. В пункте пропуска "Шегини" Львовской области пограничники задержали 69 летнего жителя поселка Стрыя при попытке перемещения через государственную границу Украины двух молодых женщин с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации в Германии, сообщает областное отделение полиции.

lv.npu.gov.ua Одна из женщин, которую пенсионер планировал отправить в "сексуальное рабство"

"В ходе документирования уголовного преступления установлено, что указанный гражданин подыскивал молодых женщин, которые находились в трудном материальном положении и в дальнейшем вербовал, привлекая высокими доходами за работу в сфере оказания сексуальных услуг в ФРГ. Также стало известно, что задержанный лично занимался изготовлением иностранных биометрических паспортов пострадавшим, оплачивал их стоимость, а также взял на себя расходы, связанные с перемещением девушек за границу", — сообщает подробности полдиция.

Сами пострадавшие оказались уроженками Днепропетровской и Харьковской областей в возрасте 22 и 26 лет, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, имеющих малолетних детей.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 УК Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому, продолжаются следственные действия.