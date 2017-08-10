В Киевской области женщина провела в рабстве 12 лет

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КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. В селе Черевки Киевской области семья местных жителей держала в рабстве на протяжении 12 лет женщину.

52-летняя Елена Ширякина ранее работала переводчицей.

По ее словам бывшие соседи и знакомые обманули женщину, они выманили деньги, пообещав помочь устроить на престижную работу за границу.

Установлено, что женщину запугивали и психологически давили на нее, сообщает издание "Згуровская правда".

В результате из женщины сделали рабыню, она работала по хозяйству, ела объедки. Елену также били и запугивали.

Жила пострадавшая в сарае, где ее плач услышали соседи. Они сообщили об инциденте в сельсовет. Сейчас пострадавшая госпитализирована в больницу.