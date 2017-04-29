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    В Украине предлагают легализовать проституцию, марихуану и игорный бизнес

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    Криминальная Украина: беспредел и насилие (14)

    (обновлено: )16311
    По словам гендиректора Украинской федерации страхования, проституция, игорный бизнес и торговля оружием - эти отрасли работают в тени, а значит не платят налогов.
    Галина Третьякова
    Financial Club

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Генеральный директор Украинской федерации страхования Галина Третьякова предлагает легализовать проституцию, марихуану, игорный бизнес и торговлю оружием.

    Проститутка в ожидании клиентов.
    Associated Press
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    "Очень часто я слышала, что у нас нет на это средств в государственном бюджете… Можно найти компенсаторы в детенизации экономики. Можно найти в легализации тех видов деятельности, которые не легализованы и которые не дают дохода в бюджет. Я имею в виду, может, и провокационно, и проституток, и оружие, и игорный бизнес, и выращивание и продажу марихуаны", — цитирует слова Третьяковой издание "Лига".

    По ее словам, все эти отрасли работают в тени, а значит не платят налогов. "Люди, которые там работают, не платят взносов в Пенсионный фонд", — сказала она.

    Ранее в центре Киева состоялся марш работниц секс-индустрии, которые выступили против штрафов за занятия проституцией. Участницы скрывали свои лица под масками. 

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