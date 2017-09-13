В Кабмине сообщили, когда Рада примет пенсионную реформу

КИЕВ, 13 сен – РИА Новости Украина. Верховная Рада на следующей неделе рассмотрит принятый в первом чтении законопроект о пенсионной реформе, предусматривающей повышение пенсий на 200-1000 грн для 5,6 млн пенсионеров с 1 октября, заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

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"На следующей неделе, я надеюсь, мы примем пенсионную реформу", — сказал премьер.

Ранее правительство заявило о планах принять этой осенью пенсионную, образовательную, медицинскую реформы. Пенсионная реформа на Украине является одним из требований для получения очередного транша кредитования от МВФ. Перед уходом на летние каникулы 13 июля украинский парламент принял в первом чтении ключевой законопроект для проведения пенсионной реформы. Для приобретения силы закона он еще должен быть рассмотрен во втором чтении. Кроме того, парламенту еще предстоит рассмотреть три других вспомогательных правительственных законопроекта по пенсионной реформе.

Правительственный проект пенсионной реформы предусматривает повышение минимально необходимого для выхода на пенсию страхового стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на 1 год. Также проект пенсионной реформы предусматривает увеличение максимальной суммы, с которой платится единый социальный взнос (ЕСВ) до 15 минимальных заработных плат. Проект предусматривает увеличение размера ставки ЕСВ для предприятий с вредными условиями труда до 37% по первому списку и до 29% по второму списку. Для других работодателей ставка ЕСВ в 22% сохранится.